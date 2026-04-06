Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de bir araya geldi.

Bakan Fidan, 5 Nisan'da Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın Barrack kabulünün Suriye ziyaretinden sonra gerçekleşmesi görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgi alışverişi ihtimalini gündem getirdi.

