Bakan Fidan'dan kritik ABD kabulü: Tom Barrack'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti. Kritik görüşme Fidan'ın 5 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den sonra gerçekleşti.

Bakan Fidan'dan kritik ABD kabulü: Tom Barrack'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın Barrack kabulünün Suriye ziyaretinden sonra gerçekleşmesi görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgi alışverişi ihtimalini gündem getirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, 5 Nisan'da Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de bir araya geldiği kaydedildi.

