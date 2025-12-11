"Sen hâlâ bekar mısın?" Evet… Level atlayınca evlenme görevi açılacak.

"Ne zaman evleniyorsun?" Bir düğün uygulaması yükledim, hâlâ yükleniyor: %3...

"Çocuk ne zaman?" Daha kendimi büyütüyorum, sıram gelmedi.

"Diyet nasıl gidiyor?" Saldırıya uğradı. Börekler kazandı.

"Kilo mu aldın sen?" Hayır, dünya genişledi. Ben sabitim...

"Sen ne iş yapıyorsun?" Kader ne gönderirse… Freelance yaşam mücadelesi.

"Hâlâ o işte misin?" Evet, kariyerimle Stockholm sendromu yaşıyoruz.

"Ne kadar maaş alıyorsun?" Mutluluk olarak alıyorum ama TL'ye çevirince üzüyor.

"Eee senin araba ne zaman?" Önce ehliyet, sonra para, sonra mucize gerekiyor.

"Neden yalnız geldin?" İki kişilik hayatım yok… Tek kişilik dev kadro.

"Niye bu kadar yorgunsun?" Uyku bana küs, ben uykuya kırgınım. Dram büyük.

"Ne zaman ev alıyorsun?" Ev almayı geçtim… şu an pencere fiyatlarına bakıyorum.

"Kaç yaşındasın sen?" Ruh yaşım: 97. Gerisi karışık.

"Niye bu kadar sessizsin?" Hoparlör sürücülerim güncellenmedi.

"Neden konuşmuyorsun?" Konuşsam yanlış, sussam yanlış… Sessizlik bir strateji...

"Neden sevgilin yok?" Sistem gereksinimlerim yüksek olabilir.

"Hangi üniversitedensin?" Hayat Üniversitesi. Bölüm: Mecburiyetten.

"Senin hedefin ne?" Bugünü sağ çıkarıp yarına bakmak. Minimalist planlama.

"Hâlâ yaşıyor musun burada?" Evet, binayla duygusal bağ kurduk.

"Eee hayat nasıl gidiyor?" Bence askıya alındı. Yeniden başlatmayı düşünüyorum.