"Ayrılık sonrası upgrade paketine hoş geldiniz." Ayrıldıktan sonra insanlar ikiye ayrılır: "Ben gayet iyiyim" deyip geceleri battaniyeye sarılıp diziye sığınanlar, "Hayatım bitti" deyip ertesi gün root atılmış telefon gibi sıfırdan başlayanlar. Ve ilginçtir, herkes ayrılıktan sonra inanılmaz değişimlere girer. Gelin o değişimleri biraz inceleyelim.



Saç modelini değiştirerek yeni bir hayata inanç paketi:

Ayrıldıktan hemen sonra saçlar kesilir. Neden? Bilimsel açıklaması yok. Ama toplumsal olarak şöyle bir kod var: "Saçımı kestim, artık eskisi değilim. Güçlendim. Level atladım. Bir de perçem yaptım, demek ki çok güçlendim." Görenler: - Aaa saçların çok farklı olmuş! - Evet çünkü artık ben de farklıyım… (Aslında sadece berberin boş saati vardı)



Spor salonuna yazılma: Göbekten intikam alma dönemi...

Ayrılık sonrası herkes bir anda spora başlar. Hayatında en çok kullandığı ağırlık, televizyon kumandasıyken; şimdi "deadlift mi yapsam, squat mı eklesem" modunda. Ama üç gün sonra: - Bu kas ağrısı mı, aşk acısı mı ayırt edemiyorum.



'Yeni ben' fotoğrafları: Abartılı özgüven geri döndü...

Bir hafta içinde Instagram şöyle değişir: 4 Filtreler maksimum 4 Pozlar: "Ben tekim, güçlüyüm, bağımsızım ama biri beğensin…" 4 Story'ler: "Yeni başlangıçlar…" + kahve fotoğrafı 4 Kapak sözleri: "Artık kalbimi kimselere teslim etmiyorum." (Ertesi gün yine teslim etmeye çalışırken görülür.)



Kendinle konuşma dönemi:

Ayrılık sonrası herkes kendisiyle konuşmaya başlar: 4 Bu süreci atlatacağım. 4 Evet Lütfi, başaracaksın. 4 Ama neden ben böyleyim? 4 Bilmiyorum Lütfi, sen biraz karışık bir insansın. Bir noktadan sonra iç ses bile "Abi ben gidiyorum" diyebilir.



Yeni hobilere atlama: Kısa süreli uzmanlık furyası

Ayrılır ayrılmaz insanlar hobiden hobiye koşar: 4 "Resime başlayacağım." 4 "Keman alıyorum." 4 "Yoga yapıyorum, ama sadece pozlara bakıyorum." 4 "Bitkilerle terapi yapacağım." (2 hafta sonra hepsi unutulur, bitkiler dahil.)



Aşırı sosyal olma çabası:

Normalde evden çıkmayan biri birden... 4 Arkadaşlar çıkalım. 4 Bugün de çıkalım. 4 Yarın da çıkalım. 4 Ben yalnız kalınca duvarla konuşuyorum, çıkalım. Ayrılık sonrası insan her daveti kabul eder. Mevlüt olsa "Gelelim ya, değişiklik olur" denir.



Radikal kararlar: Yeni hayat, yeni saçma fikirler

Ayrılık sonrası beyin şöyle çalışır: 4 "Yeni bir hayat kuracağım." Ve bu hayat genelde şu fikirlere yol açar: 4 "İzmir'e taşınsam mı?" 4 "Köyde keçi mi beslesem?" 4 "Bir YouTube kanalı açayım, ilişki tavsiyesi vereyim." (En sonuncusu en tehlikelisidir.)



Eski sevgili kontrolü: Kimse yapmıyor ama herkes yapıyor...

Herkes "Takip etmiyorum, bakmıyorum…" der. Ama gizli sekmede FBI gibi incelemeler başlar: 4 Bu kim? 4 Bu yorum niye gülmüş? 4 Bu köpek kim? Niye onun köpeği gibi bakmış? Bir noktadan sonra LinkedIn'e bile girilir. "Acaba yeni işe mi girmiş?" diye.