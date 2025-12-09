PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sevgiliden ayrıldıktan sonra yapılan değişiklikler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Sevgiliden ayrıldıktan sonra yapılan değişiklikler

Eklenme Tarihi 9 Aralık 2025

"Ayrılık sonrası upgrade paketine hoş geldiniz." Ayrıldıktan sonra insanlar ikiye ayrılır: "Ben gayet iyiyim" deyip geceleri battaniyeye sarılıp diziye sığınanlar, "Hayatım bitti" deyip ertesi gün root atılmış telefon gibi sıfırdan başlayanlar. Ve ilginçtir, herkes ayrılıktan sonra inanılmaz değişimlere girer. Gelin o değişimleri biraz inceleyelim.


Saç modelini değiştirerek yeni bir hayata inanç paketi:

Ayrıldıktan hemen sonra saçlar kesilir. Neden? Bilimsel açıklaması yok. Ama toplumsal olarak şöyle bir kod var: "Saçımı kestim, artık eskisi değilim. Güçlendim. Level atladım. Bir de perçem yaptım, demek ki çok güçlendim." Görenler: - Aaa saçların çok farklı olmuş! - Evet çünkü artık ben de farklıyım… (Aslında sadece berberin boş saati vardı)


Spor salonuna yazılma: Göbekten intikam alma dönemi...

Ayrılık sonrası herkes bir anda spora başlar. Hayatında en çok kullandığı ağırlık, televizyon kumandasıyken; şimdi "deadlift mi yapsam, squat mı eklesem" modunda. Ama üç gün sonra: - Bu kas ağrısı mı, aşk acısı mı ayırt edemiyorum.


'Yeni ben' fotoğrafları: Abartılı özgüven geri döndü...

Bir hafta içinde Instagram şöyle değişir: 4 Filtreler maksimum 4 Pozlar: "Ben tekim, güçlüyüm, bağımsızım ama biri beğensin…" 4 Story'ler: "Yeni başlangıçlar…" + kahve fotoğrafı 4 Kapak sözleri: "Artık kalbimi kimselere teslim etmiyorum." (Ertesi gün yine teslim etmeye çalışırken görülür.)


Kendinle konuşma dönemi:

Ayrılık sonrası herkes kendisiyle konuşmaya başlar: 4 Bu süreci atlatacağım. 4 Evet Lütfi, başaracaksın. 4 Ama neden ben böyleyim? 4 Bilmiyorum Lütfi, sen biraz karışık bir insansın. Bir noktadan sonra iç ses bile "Abi ben gidiyorum" diyebilir.


Yeni hobilere atlama: Kısa süreli uzmanlık furyası

Ayrılır ayrılmaz insanlar hobiden hobiye koşar: 4 "Resime başlayacağım." 4 "Keman alıyorum." 4 "Yoga yapıyorum, ama sadece pozlara bakıyorum." 4 "Bitkilerle terapi yapacağım." (2 hafta sonra hepsi unutulur, bitkiler dahil.)


Aşırı sosyal olma çabası:

Normalde evden çıkmayan biri birden... 4 Arkadaşlar çıkalım. 4 Bugün de çıkalım. 4 Yarın da çıkalım. 4 Ben yalnız kalınca duvarla konuşuyorum, çıkalım. Ayrılık sonrası insan her daveti kabul eder. Mevlüt olsa "Gelelim ya, değişiklik olur" denir.

Radikal kararlar: Yeni hayat, yeni saçma fikirler

Ayrılık sonrası beyin şöyle çalışır: 4 "Yeni bir hayat kuracağım." Ve bu hayat genelde şu fikirlere yol açar: 4 "İzmir'e taşınsam mı?" 4 "Köyde keçi mi beslesem?" 4 "Bir YouTube kanalı açayım, ilişki tavsiyesi vereyim." (En sonuncusu en tehlikelisidir.)

Eski sevgili kontrolü: Kimse yapmıyor ama herkes yapıyor...

Herkes "Takip etmiyorum, bakmıyorum…" der. Ama gizli sekmede FBI gibi incelemeler başlar: 4 Bu kim? 4 Bu yorum niye gülmüş? 4 Bu köpek kim? Niye onun köpeği gibi bakmış? Bir noktadan sonra LinkedIn'e bile girilir. "Acaba yeni işe mi girmiş?" diye.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Atari salonları 08 Aralık 2025, Pazartesi Yapmacık insanlar 07 Aralık 2025, Pazar Yaramaz Çocuklar 06 Aralık 2025, Cumartesi Egolu insanlar 04 Aralık 2025, Perşembe
Hande Erçel bitti yeni aşk mı başladı? Hakan Sabancı fenomen Naz Şahin’le alışverişte
Hande Erçel bitti yeni aşk mı başladı? Hakan Sabancı fenomen Naz Şahin’le alışverişte
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Mahalledeki kavga can aldı
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
4 şüpheli tutuklandı
Diploma davasında İmamoğlu’nu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Silivri'de İmamoğlu'nun kilitlendiği an!
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Terörsüz Türkiye gündemini bozan çıkış