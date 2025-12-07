"İnş Cnm Yha" Gülümsemesi

Bu insanları saptamanın en kolay ve %100 çalışan yolu yüzlerindeki engel olamadıkları inş cnm yha gülümsemesidir, tabi yüzlerinde botoks yoksa. (Botoks varsa sonraki adımlardan faydalanınız.) Kimse normal şartlarda o kadar kontrollü yanak gülüşü yapamaz. İnsan doğasına aykırı kas hareketleri bunlar.



Gülümsemenin Üzerinden Salise Geçmesiyle Ciddileşme

HAHAHA NO! kalıbını suratına maske yapmıştır bu tiplar. Lan demin kahkahalarla gülüyordun ne ara duvar oldu suratın. Bu nasıl bir mimik kontrolü.



Ani Tepki Değişimleri

Anlattığınız olayı siz yaşamanıza rağmen onun kadar şaşırmadınız, üzülmediniz veya sevinmediniz. Evet karşınızda sizin hayatınıza sizden fazla önem veren biri var. Canım ya.



Aşırı Sevgi Gösterileri

-Günaydın Ayşe. -Ayyyyyy günaydınlaaaar canım beniimmmmm nasıl özlemişşiiiiiiimmmm yaaaaaa yerriiiim seniii nasıııııı tatlııısın amaaaaaaaaaaaaaa sen yaaa bir tanemmmmm beniimm şu güzellliğe bak tututututu maaaşaaallaaahhh. Bu tepkiyi ben anamdan almıyorum canısı naptın sen ya.



Geç Gelen Tepkiler

O sizin anlattığınıza önem mi veriyor ki o an algılasın her şeyi. Baştan uyarın bu aslında gülünecek bir hikaye değil diye de ona göre baştan takınsın surat ifadesini.



Dinler Gibi Görünmek

Bunlar böyle dinler gibi görünür,tepkilerini verir sonra da kendilerine getirirler konuyu hep. Nenem öldü dersin kafa sallar aaa canım ya der sonra nenen ölsün sarı gelin deyip yeni aldığı ayakkabıları falan gösterir.



Tatlı Tatlı Kaşındırmaları

Tatlı tatlı konuşarak yaranıza basarlar bir de. 'Ay canım sen kilolu değilsin kiii. Hiç değilsiiiin ben çok zayıfım. Takma sen takma bebeğim. Ay keşke ben de kilo alabilsem.' favori cümleleridir.

Adamına Göre Muamele Etme

Samimi samimi konuşur, güler, şakalaşır sonra size gelir 'ay gerizekalı ya vik vik vik nası itici' diye de dedikodu yapar. Sonra da başkasına gider sizin hakkınızda aynısını yapar.



Sinirlendiğini Belli Etmeme

Size alttan alttan kızsa bile dokundurmalarını gülümseyerek kibar kibar yapar. Sanki kızmamış da sizin densizliğini alttan alıyormuş da büyüklük onda kalıyormuşçasına...