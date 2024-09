BİR erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak zor olabilir, çünkü genellikle karışık sinyaller gönderirler. İşte size aşık olduğunu gösterebilecek on işaret:

Başka erkeklere karşı kıskançlık:

Başka erkeklerden bahsettiğinizde sinirleniyorsa, bu kıskançlık hissettiğinin bir işaretidir. Bu tepki, gösterdiğinden daha fazla önemsediğini gösterir.

Arkadaşlarının onunla dalga geçmesi:

Eğer arkadaşları etraftayken sizinle şakalaşıyorsa, bunun sebebi büyük ihtimalle sizden hoşlanmasıdır. Erkekler genellikle aralarında bir aşk olduğunda birbirleriyle dalga geçerler.

Sözlerinize bağlı kalın:

Konuşurken sizi dikkatle dinliyor mu? Konuşmalarınız hakkında küçük ayrıntıları hatırlıyorsa, bu onun sizinle gerçekten ilgilendiğini gösterir.

İdeal tipiniz olmaya çalışmak:

Tercihlerinizi davranışlarına dahil etmeye çalışıyorsa, büyük ihtimalle sizi etkilemeye çalışıyordur. Örneğin, belirli bir stili beğendiğinizden bahsederseniz, onu benimsediğini görebilirsiniz.

Sizi görmek için sürekli bahaneler üretiyor:

Sık sık takılmak için sebepler buluyorsa, küçük şeyler için bile olsa, muhtemelen vurulmuştur.

Bir şeyi iade etmek veya sadece "mahallede" olmak olsun, etrafınızda olmak ister.

Duygular hakkında soru sorduğunuzda kızarmak:

Eğer ona doğrudan senden hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunda kızarıyorsa, bu sana karşı hisleri olduğunun ama sorulduğunda kendini açığa çıkmış hissettiğinin güçlü bir göstergesidir.

Dikkat çekme davranışı:

Sizi etkilemeyi amaçlayan alışkanlıklarındaki değişikliklere dikkat edin. Dikkatinizi çekmek için egzersiz yapabilir veya daha iyi giyinebilir.

Her zaman yardım etmeye hazırız:

Eğer zor zamanlarınızda sizi desteklemek için sürekli yanınızdaysa, bu sizi çok önemsediğini ve sizin iyi olmanızı istediğini gösterir.

Şakalaşma:

Eğer sizinle şakacı bir şekilde dalga geçiyorsa, muhtemelen ilgileniyordur. Bu, genellikle çok fazla şey açığa vurmadan sizinle etkileşime girmesinin bir yoludur.

İçgüdülerinize güvenin:

Bazen, sadece senden hoşlandığı hissine kapılırsın.

Eğer içgüdülerin daha fazlası olduğunu söylüyorsa, o sezgiye dikkat et.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2019 yılında Almanya'da bir mağaza hırsızı, bir elektronik dükkânına girerken alarmın çalmaması için her türlü güvenlik önlemini aldı.

Ancak, dükkana girdikten sonra bir oyuncak ayının sensörüne dokundu ve oyuncak birden "Ben seni izliyorum!" diye konuştu. Bu sesle panikleyen hırsız, o kadar korktu ki anında dükkandan kaçtı ve güvenlik kameralarına yakalanmadan önce koşarak kaçtı. Polis, bu durumu öğrenince hırsızın oyuncağın sesinden kaçtığını görünce kahkahalarla güldü.

GÜLÜ YORUM

@VeCanlar Bugün derste bir öğrenci Sait Faik'in son kuşlar öyküsünde geçen "lime lime" ikilemesini "laym laym" diye okudu ve kendinden çok emindi.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam tüm işleri birbirine katar çıkmaza girdikten sonra kafayı dazlak yapar askere gidip kendini resetler...