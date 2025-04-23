Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İstanbul
Silivri açıklarında deprem
oldu.
AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 6.99 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan duyuru şu şekilde:
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul
)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Marmara'nın rutinleri arasında olan bir deprem
. Endişelenmek doğru değil. Günlük deprem aktivitesi olarak ele almak gerekiyor.