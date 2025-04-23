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Son dakika: İstanbul Silivri açıklarında korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama

Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli 4.0 olarak duyurdu.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 12:35
Son dakika: İstanbul Silivri açıklarında korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den peş peşe açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 derinliğini ise 6.99 km olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.


AFAD'dan yapılan duyuru şu şekilde:

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)

Tarih:2025-04-23

Saat:12:13:05 TSİ

Enlem:40.84028 N

Boylam:28.22361 E

Derinlik:6.99 km




BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Marmara'nın rutinleri arasında olan bir deprem. Endişelenmek doğru değil. Günlük deprem aktivitesi olarak ele almak gerekiyor.



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