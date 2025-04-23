Kadraj Galeri Kadraj İkon 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

750 bin TL'nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın politika faizini %46 seviyesine çekmesinin ardından bankalar mevduat faizlerinde önemli bir hareketlilik yaşadı. Birçok banka yeni dönemde faiz oranlarını artırmaya başladı. Bu hafta başında en yüksek mevduat faizi %50,00 seviyelerinde işlem görürken birçok bankada oranlar %48,50 ile %49,00 arasında değişiyor. Peki bugün piyasada en yüksek faiz oranı ne kadar? 750 bin TL'si olan yatırımcı bir ayda ne kadar kazanır? İşte merak edilen mevduat tablosu.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:03
750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz artışı kararının ardından bankalar vadeli mevduat hesaplarında yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Yatırımcılar yüksek faiz oranlarıyla cazip kazanç fırsatlarıyla karşılaşırken, vadeli mevduat faizleri yeniden yükseldi. Bankalar kısa vadeli yatırımlar için yüzde 50'ye varan faiz oranları sunarak yatırımcıların dikkatini çekiyor.

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

CEPTETEB
Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 27.945,21 TL

Vade Sonu Tutar: 777.945,21 TL

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

ING
Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 26.268,49 TL

Vade Sonu Tutar: 776.268,49 TL

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 27.665,75 TL

Vade Sonu Tutar: 777.665,75 TL

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

HSBC
Modern Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 27.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 777.386,3 TL