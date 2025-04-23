750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın politika faizini %46 seviyesine çekmesinin ardından bankalar mevduat faizlerinde önemli bir hareketlilik yaşadı. Birçok banka yeni dönemde faiz oranlarını artırmaya başladı. Bu hafta başında en yüksek mevduat faizi %50,00 seviyelerinde işlem görürken birçok bankada oranlar %48,50 ile %49,00 arasında değişiyor. Peki bugün piyasada en yüksek faiz oranı ne kadar? 750 bin TL'si olan yatırımcı bir ayda ne kadar kazanır? İşte merak edilen mevduat tablosu.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:03