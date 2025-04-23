750 bin TL’nin aylık faiz getirisi netleşti! Halkbank, İş Bankası, TEB, Garanti mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz artışı kararının ardından bankalar vadeli mevduat hesaplarında yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Yatırımcılar yüksek faiz oranlarıyla cazip kazanç fırsatlarıyla karşılaşırken, vadeli mevduat faizleri yeniden yükseldi. Bankalar kısa vadeli yatırımlar için yüzde 50'ye varan faiz oranları sunarak yatırımcıların dikkatini çekiyor.