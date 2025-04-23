Kadraj Galeri Kadraj İkon Aile Destek Programı'ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2. ve 3. çocuğu olan...

Aile Destek Programı'ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2. ve 3. çocuğu olan...

Aile Yılı kapsamında başlatılan sosyal destek projeleri anneleri sevindirecek gelişmelerle devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca ailenin merakla beklediği doğum yardımı ödemeleri için tarihleri açıkladı. Başvurusu onaylanan annelerin banka hesaplarına yatırılacak destekler çocuk sayısına göre değişen tutarlarla gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:29
Aile Destek Programı’ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2 ve 3. çocuğu olan...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş merakla beklenen doğum yardımı ödemelerine ilişkin tarihleri ve detayları paylaştı. Yeni sistemle birlikte annelere sunulacak destek çocuğun beş yaşına kadar kesintisiz sürecek. Bakan Göktaş'ın açıklamalarıyla birlikte ödeme miktarları, başvuru oranları ve süreç netleşti.

Aile Destek Programı’ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2 ve 3. çocuğu olan...

İlk, İkinci ve Üçüncü Çocuk İçin Destek Tutarları Belli Oldu

Yeni doğum yardımı sistemi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için geçerli olacak.

Aile Destek Programı’ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2 ve 3. çocuğu olan...

Bu kapsamda ailelere sağlanacak destek miktarları şöyle:

İlk çocuk için annelere tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için, başvuru yapılan ay itibarıyla her ay 1.500 TL, çocuk beş yaşına gelene kadar kesintisiz yatırılacak.

Aile Destek Programı’ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2 ve 3. çocuğu olan...

Üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar içinse aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Tüm ödemeler doğrudan annenin banka hesabına yatırılacak ve herhangi bir kesintiye uğramadan çocuğun 5. yaş gününe kadar devam edecek.

Aile Destek Programı’ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2 ve 3. çocuğu olan...

İlk Ödemeler Mayıs Ayında Yapılacak

Bakan Göktaş yeni sistemle ilgili yaptığı açıklamada ilk ödemelerin Mayıs 2025'te yapılacağını duyurdu. "Doğum Destek Sistemi çerçevesinde ilk ödemeleri mayıs ayında annelerin hesaplarına aktaracağız" diyen Göktaş, sistemin sürdürülebilir ve kapsayıcı olduğunu vurguladı.