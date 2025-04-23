Aile Destek Programı'ndan sonra ilaç gibi geldi: Her ay 1.500 TL hesaplara yatacak! 1.2. ve 3. çocuğu olan...
Aile Yılı kapsamında başlatılan sosyal destek projeleri anneleri sevindirecek gelişmelerle devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca ailenin merakla beklediği doğum yardımı ödemeleri için tarihleri açıkladı. Başvurusu onaylanan annelerin banka hesaplarına yatırılacak destekler çocuk sayısına göre değişen tutarlarla gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:29