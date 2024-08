BAŞLANGIÇTA her ilişki büyülü ve mükemmel hissettirir, sanki her zaman istediğiniz kişiyi bulmuşsunuz gibi. Ancak, tüm ilişkiler uzun ömürlü olmak zorunda değildir.

İşte gerçek olmayan aşkı tanımanıza ve onu gerçek bağlantılardan ayırt etmenize yardımcı olabilecek bazı işaretler...

Kimya yok: Aranızda kimya yoksa, bu aşkın gerçek olmadığının en büyük işaretidir.

Kimya, birbirinizden ayrı olduğunuzda bile birbirinize yakın hissetmeniz ve insanlar sizin özel bağınızı fark ettiğinde bunu hissetmeniz anlamına gelir.

İltifat eksikliği: Partneriniz size asla iltifat etmiyorsa, bu bir uyarı işaretidir. İltifatlar sevildiğimizi ve takdir edildiğimizi hissetmemize yardımcı olur. Sağlıklı bir ilişkide, partnerler ara sıra nazik sözlerle birbirlerini yüceltir.

Seni görmezden gelmek: Herkesin alana ihtiyacı vardır, ancak partneriniz sanki siz yokmuşsunuz gibi davranıyorsa, bu iyi değildir.

Sizin için zaman ayırmalı ve ilişkiyi beslemelidir.

Davranışlarını haklı çıkarmak: Eğer kendinizi sürekli olarak partnerinizin hareketlerini başkalarına açıklamak zorunda buluyorsanız, bu bir sorun belirtisidir. Onların davranışları size acı veya kafa karışıklığı yaşatmamalıdır.

Zayıf iletişim: Partnerinizle konuşmak zor geliyorsa ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekiniyorsanız, bu gerçek olmayan aşkın açık bir işaretidir. İyi ilişkiler açık ve rahat iletişime izin vermelidir.



