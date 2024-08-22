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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 22 Ağustos 2024

Sahte aşkın belirtileri

BAŞLANGIÇTA her ilişki büyülü ve mükemmel hissettirir, sanki her zaman istediğiniz kişiyi bulmuşsunuz gibi. Ancak, tüm ilişkiler uzun ömürlü olmak zorunda değildir.
İşte gerçek olmayan aşkı tanımanıza ve onu gerçek bağlantılardan ayırt etmenize yardımcı olabilecek bazı işaretler...
Kimya yok: Aranızda kimya yoksa, bu aşkın gerçek olmadığının en büyük işaretidir.
Kimya, birbirinizden ayrı olduğunuzda bile birbirinize yakın hissetmeniz ve insanlar sizin özel bağınızı fark ettiğinde bunu hissetmeniz anlamına gelir.
İltifat eksikliği: Partneriniz size asla iltifat etmiyorsa, bu bir uyarı işaretidir. İltifatlar sevildiğimizi ve takdir edildiğimizi hissetmemize yardımcı olur. Sağlıklı bir ilişkide, partnerler ara sıra nazik sözlerle birbirlerini yüceltir.
Seni görmezden gelmek: Herkesin alana ihtiyacı vardır, ancak partneriniz sanki siz yokmuşsunuz gibi davranıyorsa, bu iyi değildir.
Sizin için zaman ayırmalı ve ilişkiyi beslemelidir.
Davranışlarını haklı çıkarmak: Eğer kendinizi sürekli olarak partnerinizin hareketlerini başkalarına açıklamak zorunda buluyorsanız, bu bir sorun belirtisidir. Onların davranışları size acı veya kafa karışıklığı yaşatmamalıdır.
Zayıf iletişim: Partnerinizle konuşmak zor geliyorsa ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekiniyorsanız, bu gerçek olmayan aşkın açık bir işaretidir. İyi ilişkiler açık ve rahat iletişime izin vermelidir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
2017'de İtalya'da bir maraton koşucusu, GPS cihazındaki hata nedeniyle yanlış şehirdeki maratona katıldı.
Maraton bitiş çizgisine yaklaştığında fark etti, ancak komik bir şekilde "Hayatımın en zor yarışını kazandım!" diyerek bitirdi.
2012'de Güney Afrika'da bir safari parkında, bir zürafa bir turistin arabasının açık penceresinden başını içeri soktu.
Ancak, zürafanın başı sıkıştı ve turistler arabadan inmek zorunda kaldı. Görevliler duruma müdahale edip zürafayı kurtardı.

TESPİTLİ YORUM
@ahmtylmz8 Oğlum çantan çok ağır diyorum "Neden ağır biliyo musun örtmenim çünkü çok ödev var içinde" diyor. 1. sınıf ve inceden laf giydiriyor.
Aferin, sevdim seni!

GÜLÜ YORUM
@semtincomari Sırbistan'da tatildeyken hemen hemen her yaya şeridinde bulunan taksi çağırma butonu dikkatimi çekmişti.
Taksiciye sordum "Bu butonu trollemek için kullanmıyorlar mı" diye. "Pek olmuyor sadece bu sabah butona bastılar gittik kimse yoktu" cevabını verdi.
Sabah butona basan da benim!

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