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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 22 Ekim 2024

Öğrenci yurdunda hayatta kalma rehberi

- ASLA GÜNLÜK TUTMA: Yurtta hiçbir zaman hiçbir şeyini saklayamazsın.
Günlüğün ele geçebilir ve yazdıkların hakkında delil olarak kullanılabilir.
- ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN BAŞINDAN AYRILMA: Çamaşırhaneye indin. Baktın makina mis gibi bomboş. Attın çamaşırları çıktın dairene.
YANLIŞ. Makine bitmeden çamaşırların dışarı şutlanıp, bir köşeye depiklenip ıslak ıslak kaderine terk edilebilir. Ya da belalı arkadaşların makineni durdurup doksan dereceye ayarlayıp tekrar çalıştırabilir.
- YEMEKHANE: Mutfaksız yurtların aş merkezi. a) İkinci öğretimsen yurtta çıkan yemek sana yar olmaz. Akşam gelince ancak kazanın dibini yalarsın. Yemek saati kaçtaysa sen on dakika önceden hazır ve nazır beklemelisin. b) Mümkünse yemekhaneden bir kaç çatal kaşık ödünç çalmalısın. Açık büfe değil ki bu her istediğinde yemek alasın. Bazen dışarıdan söylemek zorunda kalabilirsin. Bu gibi durumlarda techizat şart. c) Acil açlık durumları için yurtlara servis yapan tüm büfe, dürümcü ve lokantaların telefonları gözünün önünde olsun. Kız yurtlarına koyulan saat uygulamasında gece yemek servislerini almak sorun olabiliyor.
Bunun için nenelerimizin yöntemi aşağı sepet salma iyi fikir.
- ÖLÜMCÜL GÜNAH "DEDİKODU": Ah yok mu o kahve eşliğinde gıybet seansları. Arkadaşına osuruktan fal bakarken konu döner dolaşır Ruşen amcanın oğlu Sedat'a, oradan kız kardeşine, oradan onun hocası, bacısı… Amaaan kardeşim! Sen sen ol kalabalık ortamda dedikodu yapma. Yurt burası gıybetlerin bacağına dolanır.
- GARDİYANLAR: Modern bir söylenişle "Yurt Görevlileri"... Daima aranızı iyi tutmanız gereken kitle. Ne zaman işiniz düşeceği hiç belli olmaz.
Görüldüğü her yerde selam verilmeli, hali hatrı sorulmalı arada küçük süprizler yapılmalı.
- KONUŞAN YEMEKLER: Halk dilinde küf. Yurtta bulaşık sırası hiç oturmaz. Bulaşıklar oradan oraya itelenir durur.
Bir gün bir bakarsın, geçen ay yaptığın mercimek yemeği yürümeyi öğrenir, arkadaşlarınla oturduğun odaya girer ve şöyle der; "Abi beni yıkamayı unuttun." Dersler nasıl günü gününe çalışılmalı, bulaşıkta günü gününe yıkanmalı.
- ÖDÜNÇ: Ödünç mü verdiniz? Unutun onu, dönerse sizindir. Dönmezse zaten hiç sizin olmamıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
İngiltere'de bir soyguncu, bir bankayı soymaya çalışırken molaya ihtiyaç duydu ve yakındaki kafeden kahve alıp geri döndü. Planını tamamlamak için kaldığı yerden devam etmeye çalıştı, ancak bu sırada polis çoktan olay yerine geldi ve onu yakaladı.
Soyguncunun rahatlığı ve kahve molası vermesi herkesi şaşkına çevirdi!

TESPİTLİ YORUM
@ayseninbavulu Mesaj attıktan sonra aniden çevrimdışı olanlar, noluyor o an çatıdaki okçular tarafından vuruluyor musunuz?

GÜLÜ YORUM
@avharveyspecter Üniversitedeki ev arkadaşım depresyona girince kendini yemek yapmaya adıyordu. Bütün ev sevgilisiyle kavga etsin diye bekliyorduk.
Evlenme teklif etmeyi düşündüğü kız terk etti çocuğu, biz tepsi kebabı yedik...

ALKIŞLI YORUM
@emretxt Annelere internette komik video gösterince "Bu kim?" diye soruyorlar.

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