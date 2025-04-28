Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

🏢 250 BİN YENİ SOSYAL KONUT HEDEFİ

2022'de başlatılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile 250 bin konut için atılan adımların ardından, 2025 yılı sonunda yeni bir 250 bin konutluk proje daha hayata geçirilecek. TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) üstleneceği projeyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanında konut ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni yaşam alanları kurulacak.