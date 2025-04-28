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Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum'dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" diyerek, yeni bir sosyal konut projesinin yolda olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 18:51 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 18:51
Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir televizyon programına katılarak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

🏢 250 BİN YENİ SOSYAL KONUT HEDEFİ

2022'de başlatılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi ile 250 bin konut için atılan adımların ardından, 2025 yılı sonunda yeni bir 250 bin konutluk proje daha hayata geçirilecek. TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) üstleneceği projeyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanında konut ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni yaşam alanları kurulacak.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

📋 BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR SINIRI BELLİ OLDU

Yeni sosyal konut kampanyasına başvuracaklar için bazı önemli şartlar belirlendi:

  • Hanehalkı geliri, iki asgari ücreti aşmayacak.

  • Başvuru sahibinin, eşinin veya 18 yaş altı çocuklarının adına hiçbir gayrimenkul kayıtlı olmayacak.

  • Başvuru yapılan ilde belirli bir süre ikamet etmiş olma şartı aranacak.

Bu düzenlemelerle, gerçekten konuta ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşların desteklenmesi amaçlanıyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

🏦 ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Yeni kampanyada ödeme sistemi de vatandaşları zorlamayacak şekilde planlandı:

  • 10 yıl (120 ay) vade seçeneği sunulacak.

  • Taksitler memur maaş katsayısına endeksli artışlarla güncellenecek, böylece enflasyonla aşırı borçlanma riski azaltılacak.

  • Bahar ve sonbahar dönemlerinde özel peşin ödeme kampanyaları düzenlenebilecek.

  • Kuraya katılım için sembolik bir ön ödeme alınacak; kura çıkmayanlara ise bu tutar iade edilecek.

Özellikle ödeme planlarının dar gelirli vatandaşların alım gücüne uygun seviyede tasarlanması, projenin sosyal boyutunu daha da güçlendiriyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

🎯 KİMLER İÇİN KONTENJAN AYRILACAK?

Yeni sosyal konut kampanyasında özel kontenjanlar da ayrılacak:

  • Şehit yakınları ve gaziler

  • Engelliler

  • Emekliler

  • 18-30 yaş arası gençler

  • Yeni evlenen çiftler

Bu gruplara ek avantajlar sağlanacak ve kura çekilişlerinde özel kotalar tanınacak.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

🏗️ İNŞAATLAR NERELERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin 250 bin konut projesi kapsamında:

  • İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler öncelikli olacak.

  • Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelere en az 500 konut, nüfusu 10 binin altında olan ilçelere en az 100 konut yapılacak.

  • Altyapı ve ulaşım açısından erişilebilir, yerleşime uygun araziler seçilecek.

  • Tarım arazileri, ormanlık alanlar ve sit bölgeleri dışındaki araziler kullanılacak.

Bu kapsamda, 81 ilin valiliklerine arazilerin belirlenmesi için talimat gönderilmiş ve çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

📅 BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular için gözler Haziran 2025 sonrası döneme çevrildi. TOKİ'nin 250 bin konutluk ihale süreci Haziran 2025'e kadar devam edecek. İhaleler tamamlandığında, e-Devlet üzerinden başvuru ekranı aktif hale gelecek.

Başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi duyurusu ile netleşecek.

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

📌 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI:

  • İki asgari ücretin altında hane geliri

  • Başvuru ilinde ikamet şartı

  • Üzerine kayıtlı ev olmaması

  • 18 yaşını doldurmuş olmak

  • Ön ödeme yaparak kura sistemine katılım

Ev almak isteyenler dikkat! Bakan Kurum’dan 2025 sosyal konut duyurusu! 81 ilde TOKİ yeni başvuruları ne zaman açacak?

Fotoğraflar: AA