Kiracılar için yeni dönem! Oğlum-kızım gelecek bahaneleri artık geçerli değil!

Türkiye'de kira davaları rekor seviyeye ulaştı! Ev sahipleri düşük kira ödeyen kiracılarını tahliye etmek için yeni yollar ararken, hukukçular bu süreçte kiracıların sahip olduğu hakları tek tek açıklıyor. İşte merak edilenler...

TAHLİYE SÜRECİNDE KİRACININ HAKLARI

Ev sahipleri, çeşitli nedenlerle kiracılarını tahliye etmek istese de, bu süreçte belirli yasal prosedürlere uymak zorundadır. Hukukçular, tahliye sürecinde kiracıların dikkat etmesi gereken temel noktaları şu şekilde sıralıyor:

Tahliye Kararı ve İstinaf Yolu: Mahkeme tarafından verilen tahliye kararları istinaf yoluna açık olabilir. Kiracılar, bu hakkı kullanarak tahliyeyi geciktirebilir ya da durdurabilir.

İcra Sürecinin Başlatılması: Ev sahipleri, tahliye kararının ardından İcra Dairesi aracılığıyla süreci hızlandırabilir. Ancak kararın kesinleşmesi gerekmeyebilir.

Tahliyeyi Durdurmanın Yolu: Kiracılar, İcra İflas Kanunu kapsamında 3 aylık kira tutarını teminat olarak icra dosyasına yatırarak tahliye işlemini geçici olarak durdurabilir.

10 Günlük Kritik Süre: Tahliye kararının tebliğinden itibaren ev sahibi, kiracıya tahliye için en az 10 gün süre vermek zorundadır.