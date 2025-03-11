Kiracılar için yeni dönem! Oğlum-kızım gelecek bahaneleri artık geçerli değil!

Türkiye'de kira davaları rekor seviyeye ulaştı! Ev sahipleri düşük kira ödeyen kiracılarını tahliye etmek için yeni yollar ararken, hukukçular bu süreçte kiracıların sahip olduğu hakları tek tek açıklıyor. İşte merak edilenler...
TAHLİYE SÜRECİNDE KİRACININ HAKLARI
Ev sahipleri, çeşitli nedenlerle kiracılarını tahliye etmek istese de, bu süreçte belirli yasal prosedürlere uymak zorundadır. Hukukçular, tahliye sürecinde kiracıların dikkat etmesi gereken temel noktaları şu şekilde sıralıyor:
Tahliye Kararı ve İstinaf Yolu: Mahkeme tarafından verilen tahliye kararları istinaf yoluna açık olabilir. Kiracılar, bu hakkı kullanarak tahliyeyi geciktirebilir ya da durdurabilir.
İcra Sürecinin Başlatılması: Ev sahipleri, tahliye kararının ardından İcra Dairesi aracılığıyla süreci hızlandırabilir. Ancak kararın kesinleşmesi gerekmeyebilir.
Tahliyeyi Durdurmanın Yolu: Kiracılar, İcra İflas Kanunu kapsamında 3 aylık kira tutarını teminat olarak icra dosyasına yatırarak tahliye işlemini geçici olarak durdurabilir.
10 Günlük Kritik Süre: Tahliye kararının tebliğinden itibaren ev sahibi, kiracıya tahliye için en az 10 gün süre vermek zorundadır.
EVDEN ÇIKARMANIN MÜMKÜN OLDUĞU DURUMLAR
Avukatlar, her durumda ev sahibinin kiracıyı tahliye edemeyeceğini vurgularken, yasal tahliye sebeplerini şu şekilde sıralıyor:
Ödenmeyen Kira Bedeli: Kiracının kira borcunu ödememesi tahliye sebebidir.
Yazılı Tahliye Taahhüdü: Kiracının imzaladığı tahliye taahhüdü, belirlenen tarihte çıkmayı kabul ettiğini gösterir.
Ev Sahibinin Konut veya İşyeri İhtiyacı: Ev sahibinin ya da birinci dereceden yakınlarının konut ihtiyacı varsa, tahliye talep edebilir.
Yeni Malikin Konut veya İşyeri İhtiyacı: Satın alınan ev veya işyerinin yeni maliki, kiracıyı çıkarmak için tahliye davası açabilir.
Kira Sözleşmesinin 10 Yıllık Uzama Süresini Doldurması: 10 yıl boyunca aynı kiracıyla devam eden sözleşmelerde, ev sahibi kira süresini uzatmama hakkına sahiptir.
İki Haklı İhtar Sebebi: Kiracı, kira bedelini zamanında ödemez ve iki kez ihtar alırsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.
Taşınmazın Yeniden İnşası ve İmarı: Evde kapsamlı bir yenileme veya yeniden inşa süreci söz konusuysa tahliye gerçekleşebilir.
Kiracının Özen Yükümlülüğüne Aykırılık: Kiracının evi kötü kullanması, zarar vermesi veya komşulara rahatsızlık vermesi gibi durumlar tahliye nedeni olabilir.
Kentsel Dönüşüm: Binanın kentsel dönüşüme girmesi durumunda tahliye işlemi yasal olarak gerçekleşebilir.
EV SAHİBİ HAKSIZ TAHLİYEYE ZORLARSA NE YAPILMALI?
Ev sahipleri, daha yüksek kira almak amacıyla gerçekte ihtiyacı olmadığı halde "Çocuğum gelecek, ben oturacağım" gibi gerekçelerle kiracıları tahliye etmeye çalışırsa, kiracıların önemli yasal hakları bulunmaktadır. Hukukçular, bu tür durumların ispatlanması halinde ev sahibinin:
Kiracıya 1 yıllık kira bedelini tazminat olarak ödemek zorunda kalabileceğini,
Kiracının taşınma masraflarının ev sahibi tarafından karşılanması gerektiğini belirtiyor.
KİRACI HAKLARINI BİLMELİ, EV SAHİBİ YASAL SÜRECİ TAKİP ETMELİ
Günümüzde kira uyuşmazlıklarının artması nedeniyle hem kiracılar hem de ev sahipleri için yasal sürecin doğru şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Kiracılar, haklarını bilerek hareket etmeli ve haksız tahliye taleplerine karşı yasal yolları kullanmalıdır. Ev sahipleri ise yasal prosedürlere uygun şekilde hareket etmeli, aksi takdirde ciddi tazminat yükümlülükleri ile karşılaşabileceklerini unutmamalıdır.
Fotoğraflar: AA