Türkiye'nin "konut" istatistikleri açıklandı! Yabancılara satışta dikkat çeken oran...

Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155'e yükseldi.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'DA İstanbul , ağustosta konut satışlarında 19 bin 467 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti.

KONUT SATIŞININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Konut satışının en az olduğu iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan, 116 ile Bayburt olarak sıralandı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalışla 2 bin 257'ye geriledi.

Buna göre, ağustosta yabancılara 2 bin 257 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 26,2 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışı, Ağustos 2024

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 838 konutla İstanbul aldı. Bu ili 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 15 bin 68 oldu.