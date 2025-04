Onunla tartıştıktan sonra çaktırmadan PlayStation kolunu şarja tak.

Bu, "Ben seni hâlâ seviyorum ve savaşı kazandın kralım" demenin dijital yoludur.

Sessizce yanına oturup çoraplarını eşleştir.

O an bir iç ses duyar: "Bu kadınla evlenmem lazım galiba."

Sevdiği yemek yapılmadıysa, dışarıdan sipariş et ve şöyle söyleme: "Senin elinden daha güzel yapamam zaten." Hem midesi hem egosu şenlenir.

Onun gözlüğünü, saatini ya da tıraş losyonunu saklayıp sonra "bak ne buldum" de.

Kayıp eşyasını bulan bir erkek, otomatik olarak sana yeniden âşık olur.

Sessizce yanında oturup beraber YouTube'da saçma sapan videolar izlemeye razı ol.

Yani maymunun bisiklet sürdüğü videoyu onunla 7 kez izlemek: modern aşkın tanımı.

Kendi saçını yaptırıp, "Beğendin mi?" diye sorma.

Sadece aynaya bakıp "Acaba o fark etti mi?" triplerine gir. O panik olacak zaten.

Ona çaktırmadan telefonundaki batarya yüzdesini takip et.

%8'e düştü mü şarj aleti uzat. Bu, modern çağın "seni önemsiyorum"u.

Maç izlerken yanında otur ve yorum yapma.

Sadece bir kez "Ofsayt neydi ya?" de ve sonsuza dek sus. Bu hareket Nobel Barış Ödülü seviyesindedir.

"Bugün sana trip atmayacağım" deyip sonra da gerçekten atmamak.

Bu, erkek dünyasında mucizevi bir deneyimdir.

Efsane gibi anlatılır.

Arada onun en sevdiği diziden bir karakter gibi davran.

Sabah kalkınca "Ben Rick, bu da Morty" diyorsan... gönlü zaten yolda.

Evde sakince dolanıp, onu övüp kaç.

Mesela: "Koltukta ne karizmatik oturuyorsun öyle" de ve git. Şaşırır, çözülemez, ama mutlu olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir adam polis olma hayalini fazla ciddiye aldı, üniforma giyip yolda arabaları çevirmeye başladı. Her şey yolundaydı… ta ki çevirdiği kişi gerçek bir polis çıkana kadar.

Gerçek polis camı indirip şöyle dedi: "Buyur komiserim?" Adam dondu kaldı. "Şey… ben YouTube videosu çekiyorum da..." diye kıvırmaya çalıştı ama kelepçeler takıldı.

Tutuklandıktan sonra açıklaması efsaneydi: "Suç oranını düşürmeye çalışıyordum.

Bir kişi bana 'İlk kez nazik bir polis gördüm' dedi." Şimdi cezaevinde...

Ama hâlâ içeridekileri "gizli göreve" çağırıyormuş.

TESPİTLİ YORUM

@vismaiorr Sayısalların yanında rahat rahat konuşamıyorsun her yanlışta o öyle değil yalnız diye araya giriyorlar. Sözelciler TM'ciler öyle mi, yanlarında dünya düzdür desen olabilir abi diyip geçiştirirler ayıbını.

GülüYorum

@Onurerkc Biraz önce salonda 5-10 tane hırka üst üste duruyordu, tekmeyi bi koydum etraf yoğurt oldu.

Acil yurt dışına kaçmam lazım