KENDİ derdini anlatıp "Neyse boşver, sen anlat" diyen ama sonra yine kendi derdine dönenler.

"BEN sana demiştim" demek için pusuda bekleyen hayat koçsuzları.

GÖZ göre göre hatalı olup, "Sen de çok abartıyorsun" diyen hatalı gurmeler.

"SANA sürpriz yapacaktım" deyip hiçbir şey yapmamış olanlar.

SANA moral vermek isterken seni mezara sokan konuşmacı kadrolar.

SEN bir şey anlatınca "Ben daha beterini yaşadım" yarışına giren trajedi koleksiyoncuları.

İKİ gün kaybolup, dönünce "Bir şey mi oldu?" diye soran uzaylı kuzenler.

BORÇ isteyince dünyanın dönüş hızını düşüren yavaş zaman yolcuları.

SANA hediye alıp faturasını poşette bırakan gönül şeffafları.

SIRF kendi planı iptal oldu diye senin de moralini bozmaya gelen hava bozucular.

KENDİ hatasını, senin yanlış anlamış olmanla açıklamaya çalışan cümle cambazları.

"BEN sana kıyamam" deyip senin hayatını kıra kıra eğlenen duygusal kasaplar.

"BU iş sende!" deyip ortadan kaybolan profesyonel su kenarı bekçileri.

İYİLİK yaptığında senden daha çok anlatıp, kendini kahraman ilan eden mitoloji severler.

GÖNLÜNDEN koptuğunu söyleyip 7 kere hatırlatma yapan "içtenlik bağımlıları."

SENİN başına kötü bir şey geldiğinde "Ben hissetmiştim" diyen mistik vampirler.

YANINDAYMIŞ gibi yapıp en ihtiyaç anında gölge bile etmeyen ışık kaçkınları.

SANA akıl verip aynı tavsiyeleri kendi hayatında asla uygulamayan strateji felaketleri.

"BEN öyleyim, beni böyle kabul et" diyerek tüm suçlardan beraat ettiğini sanan hayat avukatları.

SANA destek olurken, seni gizliden gizliye sabote eden 'gizli bölüm' patronları.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hindistan'da bir adam, gerçekten de farklı şehirlerde 20'den fazla kadınla evlenip her seferinde sahte kimlikler kullanmış.

Bazı haberlerde 27, bazılarında 20-24 gibi rakamlar geçiyor.

Yakalanınca polise verdiği ifadede:

"O kadar çok evlendim ki bazılarının isimlerini hatırlamıyorum" dediği gerçekten rapor edilmiş.

Olay genellikle Hindistan'ın Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha gibi bölgelerinde geçtiği belirtiliyor.

Adam kendini genelde "gelir vergisi görevlisi", "doktor", "subay" gibi sahte mesleklerle tanıtmış.

İki eşin birbirini sosyal medyada bulup şüphelenmesi üzerine olay patlak vermiş.

TESPİTLİ YORUM

@mecburiyette 2 sene önce diş telimi çıkardıktan sonra akrabamız olan teyzeye "Benim dişler tahliye" demişim, hala ona gülüyomuş.

Orta yaşın şakalara olan vefası...

GülüYorum

@drnhergul Dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağzımızı suyla yıkamamak gerekirmiş.

Bu hayatta doğru yaptığımı düşündüğüm tek şey bile yanlışmış.