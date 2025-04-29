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Kaldıkları yerden devam eden dostluklar

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 29 Nisan 2025

Selamlaşmak opsiyoneldir, direkt konuya dalınabilir.
"Anlatacak çok şey var" deyip hiçbir şey anlatmamak serbesttir.
Birbirinin numarasını kaybetmişse, "Sen kimsin?" demek ayıp sayılmaz.
Eski tartışmalar "Boşver yaa" diyerek sonsuza dek gömülebilir.
Her buluşmada en az bir kişi "Biz yaşlanmışız ya" diye hayıflanmak zorundadır.
Geç kalmak için özür dilemek değil, hikâye uydurmak teşvik edilir.
Birbirinin sosyal medya paylaşımlarını stalklayıp "Oha buna mı düştük?" diye dalga geçmek serbesttir.
Araya yıllar da girse, hesapsız borç isteği hakkı saklıdır.
Buluşmalarda yüzde 60 yemek konuşulmalı, yüzde 40 dedikodu yapılmalıdır.
Başarılar alkışlanır, küçük başarısızlıklar kahkaha tufanıyla ödüllendirilir.
İkili muhabbetlerde üçüncü bir eski dosttan gıyabında övgüyle ya da taşlamayla bahsetmek serbesttir.
"Sen hiç değişmemişsin" cümlesi, gözle görülür değişimlere rağmen söylenmelidir.
Sessiz kalındığında kimse gerilmez; çünkü ikiniz de aynı anda aynı şeyi unutmuşsunuzdur.
Birbirinin sevgilisine/ işine/evcil hayvanına sarkastik yorumlar yapılması dostluğun tuzu biberidir.
"Abi bir günümüzü ayıralım" denir, asla organize olunmaz, kimse de bozulmaz.
Bir anda "Hadi şuraya gidelim" deyip plansız maceraya atlamak serbesttir.
Anlatılan eski anılar her defasında daha da abartılarak anlatılır, kimse itiraz etmez.
Ciddi bir problem varsa bile "Hacı boşver" diyerek çözüm aranır.
Telefonda konuşurken vedalaşılamaz, bir anda "Neyse kapatıyorum" diye kesilir.
Son görüşmeden bugüne kadar geçen zaman, zaten dün gibiymiş gibi davranılır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Peru'nun bir köyünde, yaklaşık 100 yıl önce ölen eski belediye başkanlarının mumyalanmış bedenleri, her yıl düzenlenen geleneksel bir festivalde onurlandırılıyor.
Festival sırasında mumyalar törenle köyde gezdiriliyor ve halk, çiçekler sunarak onlara bağlılıklarını gösteriyor.
Sembolik bir seçimle, bu eski başkanlar "yeniden göreve getiriliyor." Bu sıra dışı gelenek, köy halkı için hem geçmişe saygı duruşu hem de kültürel bir bağlılık ifadesi olarak görülüyor.

TESPİTLİ YORUM
@Fur47n 2 saat önce deprem çantası hazırlamıştım, şimdi açtım İnter Milan maçını izlerken hepsini yedim.
Bizden bir şey olmaz...

GÜLÜ YORUM
@sutluyulaf 1 ay askerlik yapıp geldim, bir ömre yetecek kadar ilginç olayla karşılaştım.
En ilginç olanı, çıkmamıza iki hafta kala bir arkadaşımızın "Dayanamıyorum artık diyip firar etmesi ve bedelli askerliğini 6 aya çevirmesiydi...

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