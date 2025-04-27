Karpuz gibi çiğneme: Sakız çiğniyorsun, tarlada karpuz yemiyorsun. Ağzını kapa, komşu köy duymasın.

Orkestra şefi değilsin: Sakız çiğnerken kafa, el, çene hareketleriyle tempo tutma. Bu Beethoven değil, Mentos.

Sakızı saklama yeri cep değil: Sakızını geçici olarak kulağına yapıştıranlardan uzak dur. Biyolojik silah gibi!

Konuşurken sakız çiğnemek = Şifreli yayın: Kimse seni anlayamıyor. Alt yazı geçemiyoruz, ne olur çıkar şu sakızı.

Baloncuk yap ama mütevazı ol: Sakızdan balon yapman yetenek değil. Hele patlatıp yüzüne yapıştırınca "resim sergisi" gibi geziyorsun.

Sakız çiğnemek değil, çiğnenmek istiyorsan…: Patronla konuşurken sakız çiğnemek istiyorsan, CV'ni güncelle.

Sakızı atarken sanat yapma: Sinek vurur gibi fırlatma, yer çekimi yeterince hızlı zaten.

Sakızın ömrü uzamaz, esprisi biter: "Sabah 8'den beri çiğniyorum" diyorsan, o artık sakız değil, antika.

Toplu taşımada ağzında inşaat varmış gibi çiğneme: Sessiz olunuz, millet beyin kanaması geçiriyor.

Kavga ederken sakız çiğneme: Karşındakine ciddiyetini göstermek istiyorsan, sakızını yut. (Şaka, yutma, boğulma riski.)

Sakızı bankanın altına yapıştırma: Hazine saklamıyorsun, define avına çevirdin kamusal alanı.

Sakız teklif etmek, barış teklifidir: Kavgada bile biri sana sakız uzatıyorsa, bu beyaz bayraktır. Al, barış çiğne.

Aynı sakızı 3 ders boyunca çiğnemek maraton değil: Ağzında lastik değil, ömür törpüsü var farkında mısın?

Sakızı suyla yıkayıp saklayanlar... Siz kimsiniz?: Bilim insanı mısın, bu deney niye? Sakız su görünce değil, yere düşünce ölür.

Sakızla konuşmaya çalışırsan, kelimeler istifa eder: Ağzında pop müzik konseri var gibi. Cümle kurma, beatbox yap.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'nin küçük ama renkli bir kasabasında, belediye çocuklara demokrasiyi öğretmek için "Hayvanlar da oy kullanabilir!" adlı bir kampanya başlattı. Her çocuk bir oy kullanabiliyor, isterse bir evcil hayvanını da temsilci olarak sandığa götürebiliyordu.

Sekiz yaşındaki Lily, en sevdiği tavuğu "Nugget"ı seçmen olarak kaydettirdi. Oy günü geldiğinde, Nugget gagasıyla "hayır" oyu verdi.

Sonuçlar açıklandığında kasabanın kütüphane projesi tek oy farkla reddedildi. Evet, o farkı yaratan tavuk oldu. O gün kasaba halkı ikiye bölündü: "Demokrasi budur" diyenler ve "Bir tavuğun oyuyla mı yaşıyoruz?" diye isyan edenler.

Ama herkes aynı fikirdeydi: O gün, demokrasi tüylerini kabarttı.

TESPİTLİ YORUM

@gianluici En sevdiğin formayı giymişsin halı saha maçına gitmişsin, süper hissediyorsun.

Tak dk 3 gol turuncu yelek..

Hayaller iptal...

GülüYorum

@MisterNobadi Bir keresinde başıma kötü bir şey geldiğinde duşta çömelerek ağladım ama çömelmeden önce 5 dk suyun sıcaklığını ayarladım.