Konut alım ve satımında yeni dönem başladı! Bu kurala uymayan konut satamayacak! Doğrulanmış ilan sisteminde akraba detayı! Dikkat cezası var

İlan sitelerinde çok sayıda '1 liraya kiralık daire', '20 bin liraya satılık ev' gibi ilanlar yer alıyor ve bu durum vatandaşların kafasını karıştırıyordu.

Konut satışı ve kiralamada ilan yetkilendirilmesiyle ilgili düzenleme 15 Eylül itibarıyla resmen devreye alındı. Özellikle konut piyasasında sahte, aldatıcı ilan sayıları son dönemde bir hayli artmış, bu durum tüketicilerin mağduriyet yaşamasına yol açmıştı.

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"AKRABA OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK"

Peki yeni dönemde ilan verilirken süreç nasıl işleyecek? Yetkilendirme yapılmayan ilan siteleri üzerinden kiralama veya satış yapabilecek mi? Kurala uymayanlara bir ceza uygulanacak mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, sürece ilişkin tüm merak edilenleri açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

"İlan verme ile ilgili süreç aslında ikiye ayrılabilir. Birisi kişinin ilanı kendi vermesi, diğeri ise yetki belgeli emlak işletmesine ilan vermek için izin vermesidir.

Kişi ilanı kendisi verecekse ilana vereceği taşınmazın kendisine ya da eşine, çocuklarına, anne veya babasına gibi birinci, ikinci derece akrabalara ait olması gerekir. Eğer taşınmaz birinci ve ikinci derecede akrabası olmayan bir kişiye aitse veya akrabası olmayan bir kişiye aitse artık kendisi bir şahıs olarak gayrimenkulün pazarlanmasına yönelik ilan veremeyecek.