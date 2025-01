Müdürün Esprilerine Kahkaha Garantisi

Müdür bir şaka yaptığında, şakanın kötü ya da komik olup olmadığı fark etmez. Gülmeyi abartın! Ellerinizi çırpın, gözyaşlarınızı silin. Hatta "Tam bir mizah dâhisiniz!" deyip ortamı biraz daha coşturun.

"Bu İşi Sizden Daha İyi Kimse Yapamaz!"

En basit kararı bile destanlaştırın.

Örneğin, müdür kahvesini şekersiz içtiyse "Vizyon sahibi lider!" diyerek tebrik edin.

Görünmez El Sendromu

Müdür ofise girdiğinde hemen yerinizden kalkın ve "Buyurun efendim!" diyerek görünmez bir taht kurma hissi yaratın. Kapıyı her zaman siz açın, çantasını taşıyın (sormadan!).

Tuhaf Hobilerini Övün

Müdürün saçma bir hobisi mi var? Mesela pul koleksiyonu yapıyor ya da origamiye meraklı?

"Efendim, bu sanat anlayışınızın bir yansıması... Gerçekten ilham veriyorsunuz!" gibi cümlelerle motive edin.

Toplantıda Stratejik Övgü

Toplantıda müdür bir şey söylediğinde, "Ne kadar da vizyoner bir bakış açısı!" diyerek herkesten önce alkışa başlayın. Hatta sunumlarına "Bunu çerçeveletmeliyiz!" diye yorum yapın.

Sosyal Medyada Destek

Müdürün paylaşımlarına anında yorum yapın:

"Ne harika bir liderlik örneği!" "Bu vizyonla şirketimiz uçacak, sayenizde!"

Her Şeyi Takip Edin

Müdürün söylediği her sözü not alın. Hatta cümlelerini ezberleyip "Geçen gün söylediğiniz o harika fikir hâlâ aklımda!" diyerek gündeme getirin.

"Doğru Söyleyen Müdürün Kılıcı Keskin Olur"

Müdür bir konuda yanılıyor olsa bile haklı olduğuna inandırın:

"Efendim, bu bakış açısı olaylara farklı bir derinlik katıyor!"

Küçük Jestler Büyük İşler Yapar

Ofiste müdürün sevdiği kahveyi onun masasına bırakmak ya da hoşlandığı müzik türünü dinlerken yüksek sesle "Bunu müdür bey/hanım sayesinde keşfettim!" demek etkili bir yöntem olabilir.

Sıfır Eleştiri, Maksimum Övgü

Sakın ama sakın bir konuda eleştiri yapmayın. Bunun yerine sürekli "Sizin gibi bir liderle çalışmak gerçekten bir ayrıcalık!" diyerek süreci tamamlayın.

Uyarı: Tabii ki bu rehber tamamen eğlence ve mizah amacıyla hazırlanmıştır. Gerçek hayatta, yöneticilerle sağlıklı ve profesyonel bir ilişki kurmak en önemli başarı anahtarıdır. Abartılı övgü yerine dürüst ve samimi bir iletişim her zaman daha değerlidir.

Bu tür bir rehberi daha da detaylandırmak ister misin?

Örneğin bir hikaye ya da senaryo olarak genişletebiliriz!

