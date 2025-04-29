Trabzonspor U19, Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19'a 4-1 yenildi.
Trabzonspor U19, Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19'a 4-1 yenildi.
GOLLER
Barcelona, temsilcimiz Trabzonspor karşısında Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.
Barcelona, temsilcimiz Trabzonspor karşısında Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/6UmFizmP96— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.
Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/pKyPY6nHj8— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Barcelona kaptanı Hugo Alba, skoru 3-0 yaptı.
Barcelona kaptanı Hugo Alba, skoru 3-0 yaptı. pic.twitter.com/YQLsHTSIFU— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Trabzonspor 0-4 Barcelona
📌 Trabzonspor 0-4 Barcelona— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
⏱️ 68' Ibrahim Diarra pic.twitter.com/cFkBvelOOQ
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı.
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/OVE97Dp5wc— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı.
11' Barcelona, Diarra ile 1-0 öne geçiyor.
16' Trabzonspor, Onuralp ile tehlikeli geldi. Çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.
18' Kornerden seken topu savunma oyuncusu Cuenca ağlara gönderdi. Barcelona 2-0 öne geçti.
21' Trabzonspor, Bican ile tehlikeli geldi. Ceza sahasının gerisinden sert vurdu. Top üstten auta çıktı.
32' Barcelona, Hernandez ile farkı 3'e çıkardı.
33' Barcelona'da Hernandez'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
45' Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklik ile başlıyor. Ekrem Terzi ve Ömer Duymaz oyuna girdi.
48' Trabzonspor kornerden tehlikeli geldi. Taha'nın kafa vuruşunda Barcelonalı oyuncu topu çizgiden çıkardı.
56' Barcelona, Alba'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı.
68' Barcelona, Diarra ile farkı 4'e çıkardı.
88' GOOOOOLLLLLLLL | Trabzonspor, Bican ile golü buldu.
90' Trabzonspor, Taha ile gole çok yaklaştı.
NYON KAPALI GİŞE
Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 4 bin seyirci kapasiteli statta tek bir yer dahi boş kalmadı. Bordo mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.
ALBAYRAK TRİBÜNDE
Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile karşılaştığı Gençlik Ligi finalini Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da izledi. Bordo mavilileri İsviçre'de yalnız bırakmayan Albayrak, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte takip etti.
Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.
TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU!
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.
Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.
Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların, pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.