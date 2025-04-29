Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 4 bin seyirci kapasiteli statta tek bir yer dahi boş kalmadı. Bordo mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Trabzonspor U19 maçını izleyenler arasında Berat Albayrak da bulunuyor (AA)

ALBAYRAK TRİBÜNDE

Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile karşılaştığı Gençlik Ligi finalini Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da izledi. Bordo mavilileri İsviçre'de yalnız bırakmayan Albayrak, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte takip etti.

Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.