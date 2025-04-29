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Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19, finalde Barcelona U19 ile karşılaştı. Bordo mavililer, rakibine 4-1 yenilerek sezonu ikinci tamamladı. Karadeniz temsilcisinin tek golü Bican Tibukoğlu'ndan geldi. Fırtına'nın gençleri turnuvada Türkiye'nin gururu oldu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:52
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU

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Trabzonspor U19, Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19'a 4-1 yenildi.

Boran Başkan (EPA)Boran Başkan (EPA)

GOLLER

Barcelona, temsilcimiz Trabzonspor karşısında Ibrahim Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Barcelona kaptanı Hugo Alba, skoru 3-0 yaptı.

Trabzonspor 0-4 Barcelona

Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Onuralp Çakıroğlu (EPA)Onuralp Çakıroğlu (EPA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma başladı.

11' Barcelona, Diarra ile 1-0 öne geçiyor.

16' Trabzonspor, Onuralp ile tehlikeli geldi. Çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

18' Kornerden seken topu savunma oyuncusu Cuenca ağlara gönderdi. Barcelona 2-0 öne geçti.

21' Trabzonspor, Bican ile tehlikeli geldi. Ceza sahasının gerisinden sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

32' Barcelona, Hernandez ile farkı 3'e çıkardı.

33' Barcelona'da Hernandez'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

45' Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklik ile başlıyor. Ekrem Terzi ve Ömer Duymaz oyuna girdi.

48' Trabzonspor kornerden tehlikeli geldi. Taha'nın kafa vuruşunda Barcelonalı oyuncu topu çizgiden çıkardı.

56' Barcelona, Alba'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı.

68' Barcelona, Diarra ile farkı 4'e çıkardı.

88' GOOOOOLLLLLLLL | Trabzonspor, Bican ile golü buldu.

90' Trabzonspor, Taha ile gole çok yaklaştı.

Onuralp Çakıroğlu (EPA)Onuralp Çakıroğlu (EPA)

NYON KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 4 bin seyirci kapasiteli statta tek bir yer dahi boş kalmadı. Bordo mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Trabzonspor U19 maçını izleyenler arasında Berat Albayrak da bulunuyor (AA)Trabzonspor U19 maçını izleyenler arasında Berat Albayrak da bulunuyor (AA)

ALBAYRAK TRİBÜNDE

Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile karşılaştığı Gençlik Ligi finalini Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da izledi. Bordo mavilileri İsviçre'de yalnız bırakmayan Albayrak, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte takip etti.

Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonsporlu taraftarlar Barcelona maçını büyük bir heyecanla takip etti (AA)Trabzonsporlu taraftarlar Barcelona maçını büyük bir heyecanla takip etti (AA)

TRABZON'DA BÜYÜK COŞKU!

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'ndeki başlama vuruşunun ardından dev ekranı ilgiyle takip eden taraftarların, pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.

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