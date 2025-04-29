Galatasaray’a sürpriz orta saha!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.
PUAN FARKI YENİDEN 5
Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirmişti.
İkas Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.
Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık fikstürde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.
SÜRPRİZ HAMLE
Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yverdon takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili orta saha Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.
Moussa Baradji, bu sezon Yverdon formasıyla 24 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha hattında görev yapan Moussa Baradji, ön libero ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.