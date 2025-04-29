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Galatasaray'a sürpriz orta saha!

Okan Buruk önderliğinde Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, hata yapmayarak sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor. Cimbom'da diğer yandan gelecek sezonun transfer planlamaları başlarken gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:42
Galatasaray’a sürpriz orta saha!

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

Galatasaray’a sürpriz orta saha!

PUAN FARKI YENİDEN 5

Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirmişti.

İkas Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.

Galatasaray’a sürpriz orta saha!

Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık fikstürde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.

Galatasaray’a sürpriz orta saha!

SÜRPRİZ HAMLE

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yverdon takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili orta saha Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.

Galatasaray’a sürpriz orta saha!

Moussa Baradji, bu sezon Yverdon formasıyla 24 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Merkez orta saha hattında görev yapan Moussa Baradji, ön libero ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Galatasaray’a sürpriz orta saha!

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