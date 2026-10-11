Eskiden "Canım" demek yeterliydi. Şimdi yakın arkadaş telefonda "Aşko", grupta "Bebiş", fotoğrafın altında "Queen" oluyor. Adı Zeynep ama gün içinde kendi adıyla seslenen tek kişi kargo görevlisi.

Aşko: Her konuya uygundur. "Aşko, nasılsın?" diye başlayıp "Aşko, o çantaya o para verilir mi?" diye hesap denetimine geçilebilir.

Aşkom: Aşko'nun daha yakın hâli. "Aşkom, sana bir şey anlatacağım" mesajından sonra telefon şarja takılır. Olay kısa olsa bile geçmişini bilmek gerekir.

Aşkitom: Sevgiye ek üstüne ek gelmiştir. "Aşkitom, hemen geliyorum" diyen arkadaş henüz duştadır. Hitap tatlılaştıkça bekleme süresi uzar.

Bebiş / Bebo: Otuz yaşındaki arkadaşın da bebiştir. Kredi öder, toplantı yönetir, vergi verir; akşam "Bebiş, ağlama o adam için" diye teselli edilir.

Baby / Babe: Arkadaşlığın İngilizce konuşan tarafıdır. "Babe, çıkıyor muyuz?" sorusuna "Yok, annem dolma yaptı" cevabı gelir.

Balım: Genellikle bir rica öncesinde belirir. "Balım, şu fotoğraftan arkadaki adamı siler misin?" Arkadaşlıkla başlayan konuşma, ücretsiz grafik tasarım hizmetine dönüşür.

Çiçeğim: Moral vermek için kullanılır. "Çiçeğim, sen daha iyilerine layıksın" denir. İki dakika sonra eski sevgilinin yeni takip ettikleri birlikte incelenir.

Güzellik: Hem iltifat hem seslenme biçimidir. "Güzellik, bir bakar mısın?" denildiğinde insan ister istemez dönüyor. Arkadaş aslında arkadaki garsona seslenmişse hafif bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Fıstığım: Fotoğraf yorumlarının çalışkan hitabıdır. "Fıstığım benim!" yazılır. Aynı fotoğrafın çekimi sırasında ise "Çeneni indir, omzunu çevir, hayır o kadar değil!" diye kırk dakika talimat verilmiştir.

Kızçem: Sevgiyle söylenen küçük bir sitem taşır. "Kızçem, yine mi ona yazdın?" Cevap beklenmez; ekran görüntüsü çoktan gelmiştir.

Bestie: En yakın arkadaşın uluslararası unvanıdır. Bütün sırları bilir, eski sevgililerin soyadlarını hatırlar, "Ben iyiyim" mesajının doğru olmadığını anlar.

Queen / Kraliçem: Arkadaşın özgüvenini yükseltmek için kullanılır. "Queen, çok iyi görünüyorsun!" yorumunun özel mesajdaki devamı daha ayrıntılıdır: "Üçüncü fotoğrafı kaldır yalnız, ışık kötü."

Diva: Biraz gösterişli, biraz geç kalan arkadaşa yakışır. "Diva teşrif etti" denildiğinde herkes hazırdır; diva ise mekânın ışığını beğenmeyip masayı değiştirmek üzeredir.

Kuzum / Kuzuş: Şefkatli arkadaşın hitabıdır. "Kuzum, yemek yedin mi?" diye sorar. "Yedim" dersen ne yediğini, "Yemedim" dersen neden yemediğini açıklaman gerekir.

Ama bütün bu hitapların arasında en hızlı dikkat toplayanı hâlâ "KIZ!" sözcüğüdür. Tek başına bir haberin büyüklüğünü anlatır. Mesajda "Kııııız!" yazıyorsa kimse "Ne oldu?" cevabından sonra telefonu bırakamaz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2004'te Yeni Zelanda'da bir baba ve kızı, yüzerken bir yunus sürüsü tarafından kuşatıldı. Yunuslar kuyruklarını suya vurarak onları bir arada tuttu. Baba, dışarı çıkmaya çalıştığında yunuslar onu geri itti ve o anda 3 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının kendilerine doğru geldiğini gördü. Yunuslar, 40 dakika boyunca onları korudu ve köpek balığı uzaklaşınca gitmelerine izin verdi..