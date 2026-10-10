Eskiden erkekler birbirine "Dostum" derdi, konu kapanırdı. Şimdi arkadaşlık güncelleme aldı. Bir adam sabah "Bro", öğlen "Kral", akşam "Baboli" oluyor. Adını bilen kişi sayısı azalırken unvanları çoğalıyor.

Bro: "Kardeşim"in yurt dışına çıkıp dönmüş hâli. Pasaportu yok ama "Bro, sanayideyim" diye mesaj atıyor.

Brom: Bro yetmeyince sonuna sahiplik eki gelir. Arkadaşlık artık kişiye özeldir: "Brom benim, kim üzmüş seni?" Üzen kişi de diğer bromdur.

Broski: Bro'nun samimiyeti artırılmış sürümü. "Broski, bu gece akıyoruz" denir. İki saat sonra evde tost yenir.

Babo / Baboli: Arkadaşın babalıkla ilgisi yoktur; kendi çamaşırını annesi yıkıyordur. Ama gruba girerken "Baboli geldi!" diye karşılanır.

Kralo: Krala fazla resmiyet yükleyenlerin çözümü. "Kralo, IBAN atsana" denildiğinde monarşiyle mobil bankacılık buluşur.

Paşam: Arkadaşın gönlünü hoş tutarken hafifçe dalga geçmeye yarar. "Paşam uyanabildi mi?" sorusu, saat üçte hâlâ kahvaltı bekleyen adama yöneltilir.

Şefim: Özellikle bir işi başkasına yaptırmadan önce kullanılır. "Şefim, sen şu rezervasyonu halletsene." Adam arkadaş grubuna katılmıştır, farkında olmadan mesaiye başlamıştır.

Gardaş / Gardo: Akrabalık bağı aranmayan kardeşlik. "Gardo, sendeyiz" mesajı hem sevgi içerir hem de ev sahibine market masrafı çıkarır.

Dayı: Yaşa bakmaz. Yirmi iki yaşındaki arkadaş da dayıdır; özellikle otururken dizinden ses geliyor, kalkarken memleketin durumundan şikâyet ediyorsa.

Aga: Kısa, ekonomik, her duruma uygun. "Aga be…" denildiğinde açıklama gerekmez. Maç kaybedilmiştir, sevgili gitmiştir ya da yemek siparişi iptal olmuştur.

GOAT: Arkadaş grubunun İngilizce bilen üyesi tarafından verilen büyük ödül. Adam yalnızca şarj aletini getirmiştir ama gelmiş geçmiş en iyi insan ilan edilir.

Lebron: Basketbol yeteneği şart değildir. Çöpü uzaktan kovaya atması yeterlidir. Iskalarsa unvan anında geri alınır: "Lebron, yerden de al şimdi."

Makine: Yorulmayan, hızlı iş yapan veya halı sahada çok koşan arkadaş. Ertesi gün merdiveni yan yan iniyorsa makine servise alınmıştır.

Canısı: Sert erkek arkadaşlığının beklenmedik yumuşama noktası. "Canısı, neredesin?" diye yazan kişi, beş dakika önce grupta "Kimseye eyvallahım yok" demiştir. Bütün bu hitapların asıl sınavı telefon rehberidir. Adamın adı Emre'dir; rehberde "Brom Emre Yeni Numara Son Kesin" diye kayıtlıdır. Arayınca da "Kimsin birader?" diye açar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1904 Olimpiyatları'nda Amerikalı koşucu Frederick Lorz, maratonu kazandı ama yarışmayı saatte 16 km hızla giden bir arabaya binerek tamamlamıştı.

Lorz, galip ilan edildi ve fotoğraf çektirdi ama kısa süre sonra itiraf etti ve diskalifiye edildi...

TESPİTLİ YORUM

@eeepektas Annemle eşime aynı çantayı aldım ve önce anneme hediyesini verdik. Bugün hanım hediye paketini açar açmaz annenin çantadan mı? diye sordu. Sorar sormaz yapıştırdım Hayır, o seninkinden. Çünkü tehlikenin kokusunu jaguar gibi alırım, JAGUAR!

GülüYorum

@yesilpanjur Eve karınca geliyordu kahve kokusunu alınca gelmiyorlar diye geldikleri yere Türk kahvesi dökmüştüm kahveyi döktüğüm yerde bir sürü karınca var ama kahve yok yuvalarına götürmüşler bizim karıncalar kahve sever çıktı.