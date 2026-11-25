SARIYER'DE aslan görüldüğü ihbarı yapıldı. Valilik, aramalarda aslana dair somut bulguya rastlanmadığını açıkladı. Bizim mahalle grubunda ise aslan çoktan iki ayrı sokakta görülmüş, bir komşuyla tartışmış, bir de "Bu grupta niye sürekli hayvan konuşuluyor?" diyen adam yüzünden gruptan çıkarılmıştı.

Diyelim ki akşam ekmek almaya çıktın, köşeyi döndün, aslanla göz göze geldin. Bizde insanın ağzından o panikle "Buyurun?" çıkar. Hayvan bir adım atsa "Tabii, tabii, geçin" diye yol verirsin. Sonra da eve dönünce "Ben zaten onun geçmesini bekliyordum" diye anlatırsın. Çünkü memlekette korktuğunu kabul etmektense aslana yol hakkı tanımak daha kolay.

En tehlikeli kişi, yanında "Hayvanlar beni sever" diyen arkadaşın. Bütün referansı, 2018'de Bodrum'da yanına gelip yatan bir sokak köpeği.

O da arkadaşını sevdiğinden değil, şezlongun altı gölge diye yatmıştı. Şimdi aslanı görünce sana "Sen geride dur, ben bunların dilinden anlarım" diyor. Bildiği tek kelime de "Pisi." Arkadaşım, sen evdeki kediyi taşıma çantasına sokmak için üç kişiyi yardıma çağırdın. O sırada karşı apartmandan Necla Hanım camı açar. "Lütfi, orada ne var?" Camı kapat diye işaret edersin, gözlüğünü takıp geri gelir. "Ay, aslan mı o?" diye bütün sokağa sorar. Aslan bile dönüp yukarı bakar. Necla Hanım fırsatı kaçırmaz."Madem baktın, şu beyaz araba senin mi? Çöpün önüne koymuşsun." Bir arkadaşın da mesaj atar: "Video çek, yatay olsun." Kardeşim, ben şu an eve dikey dönebilir miyim diye düşünüyorum.

Bir de görüntüyü beğenmez, "Biraz yaklaş, buradan kedi gibi duruyor" der. Sen gel yaklaş. Hatta telefonu bana ver, ben sizi beraber çekeyim. Yatay da çekerim. Bizim apartman yöneticisi olayı duysa gruba hemen yazar. "Değerli sakinler, aslanın bina girişini kullanması nedeniyle kapıyı açık bırakan daireyi tespit etmeye çalışıyoruz.

"Altına üçüncü kattan cevap gelir. "Benim misafirim değil, kamera kayıtlarına bakabilirsiniz." Beş dakika sonra yönetici aslan meselesini bırakıp aidat listesini yollar. Meğer grubun tamamını ilk defa çevrim içi yakalamış.Gecenin sonunda eve elin boş dönersin. "Ekmek nerede?" derler. "Yolda aslan vardı" dersin. Evden alacağın cevap belli. "Tamam da dönüşte öbür fırına uğrasaydın."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Her aslanın bıyık izi farklıdır. Bıyıklarının çıktığı yerlerdeki noktalar, parmak izi gibi her aslanda farklı bir desen oluşturur. San Diego Zoo Wildlife Explorers...Yavrular benekli doğar. Kum rengi tüylerindeki koyu benekler ve halka biçimli desenler büyüdükçe genellikle kaybolur.

Gülü Yorum

@erandersin

Aslan bile semt seçiyor ya, Sarıyer yerine Esenyurt'a gitse emniyete gidip teslim olmuştu şimdiye kadar.

TESPİTLİ YORUM

@uguryildiz58

Abi, olayın absürtlüğüne bak. İstanbul'un orta yerinde aslan dolaşıyor, Abdülkerim Bardakcı arama çalışmalarına katılıyor, aslan bulunamadığı için Müge Anlı'nın ekibi aslanın arandığı bölgeye gidiyor. Başka ülkede göremezsiniz. öldürecek...