BAZI insanlara iyi haber verirken söze "Önce bir otur" diye başlamak lazım. "Terfi ettim" diyorsun, "İş yükün de artmıştır" diyor. "Eve taşındık" diyorsun, "O tarafın trafiği fena" diyor. "Çok mutluyum" diyorsun, bu sefer elinde somut bir veri olmadığı için "Nazar değmesin" deyip konuyu açık bırakıyor. Bunlara "Hafta sonu denize gittik, çok güzeldi" de, hemen "Su soğuk muydu?" diye sorarlar. "Ilıktı." "Kalabalık?" "Bomboştu." "E güneş?" "O da tam kararındaydı." Bir süre susup fotoğrafa tekrar bakarlar. "Şu arkadaki araba sizin mi? Camı açık kalmış sanki." Denize girdiğine pişman edemediyse eve bir tedirginlik bırakıp gidecek.

Bir de "Senin adına çok sevindim" dedikten sonra kendi başına gelen bütün aksilikleri anlatanlar var. "Biz de geçen sene ev bakmıştık…" diye başlıyor, yirmi dakika sonra emlakçıya verdiği kaporayı nasıl geri alamadığını dinliyorsun. Yeni evini haber vermek için aradığın insana kapatırken "Sen de çok şey yaşamışsın, kusura bakma" diyorsun. Bunların aile WhatsApp grubundakileri daha pratik. "Kızım üniversiteyi kazandı" diye yazıyorsun. Herkes tebrik ediyor, biri özelden "Sevindim canım, sıralaması kaçtı?" diye soruyor. Söylüyorsun, "Bizimki de o bölümü yazacaktı, babası istemedi" diyor. Kızın dört sene okudu, sınava girdi, kazandı. Meğer bütün bunlar adamın babası istemediği için olmuş. Geçen biri arkadaşına "Sonunda hayalimdeki arabayı aldım" demiş.

Arkadaşı "Hayırlı olsun, kaça aldın?" diye sormuş. Fiyatı duyunca da "Benim eniştede aynısı vardı, geçen ay daha ucuza sattı" demiş. İnsan merak ediyor. Bu enişteler biz araba ararken neredeler? Neyse, arkadaşımız ertesi gün arabayı kaldırıma sürtmüş. Fotoğrafı gruba atar atmaz aynı adam aramış."Boş ver, boyayla halledilir. Canın sağ olsun." Beş dakika da teselli etmiş. Araba alındığında bir "Güle güle bin"i esirgeyen adam, tampon çizilince anahtar teslim dost oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Hindistan'ın Telangana eyaletinden Kranthi Kumar Panikera, "Drill Man" lakabıyla tanınıyor. Ocak 2025'te bir dakika içinde diliyle 57 elektrikli vantilatör pervanesini durdurarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. GWR'nin paylaştığı video bir günde 18 milyondan fazla izlendi. Yorumlardan biri "Demir dil" derken, bir diğeri "Bunun için antrenman var mı?" diye sordu

TESPİTLİ YORUM

@hewruewr

Lokanta açsam ilk yapacağım şey mekanın her yerine "ÇAY İKRAMIMIZDIR" yazmak olurdu. Çay ikramımızdırın yaşattığı tatmin bambaşka.

Fiyatlar pahalı olabilir ama çaylar ikram. budur.

Gülü Yorum

@andsixtynine

Vesikalık fotoğraf çektirdikten sonra adamın bilgisayarı sana çevirip hangisini çıkartalım diye sorduğunda çirkinliğinin yaşattığı mahcubiyet