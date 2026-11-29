Belgeseller yıllarca bizi yanılttı. Bize hep büyük olayları gösterdiler. Volkan patlamaları… kasırgalar… göç eden balinalar… Ama şehir hayatının en sinsi doğa olayı hep göz ardı edildi: Konuşurken ağızdan fırlayan tükürük. Şimdi kameralarımızı doğal ortamına çeviriyoruz. Bir kıraathane. Bir aile yemeği. Ya da düğünde sandalyeyi ters çevirip oturan bir dayı topluluğu… İşte biri hikâye anlatmaya başlıyor. Önce sakin. Kontrollü. Ama konu hararetlendikçe ağız içindeki baraj kapakları açılıyor. "Ben ona dedim ki kardeşim sen beni tanımamışsın…" Ve tam "kardeşim" anında… Bir damla ayrılıyor.

Özgürlüğüne kavuşmuş yavru kaplumbağa gibi havalanıyor. Yer çekimine meydan okuyarak karşı tarafa doğru süzülüyor. Belgesel sesi derinleşiyor:

"Bu tür, özellikle heyecanlandığında savunma mekanizması olarak sıvı püskürtür. Bilim insanları buna halk arasında 'lafın gazıyla tükürmek' adını vermektedir." Karşıdaki insan içinse hayat artık eskisi gibi değildir. Çünkü o damlanın düştüğünü hissedersin. Ama nereye düştüğünü anlayamazsın.

Yanakta mı? Dudak kenarında mı? Kaşta mı? İnsan bir süre kendi yüzünde CSI çalışması yapar. İşin en zor kısmı tepki verememektir. Çünkü silersen adam alınır. Silmezsen yüzünde küçük çaplı bir Marmara Bölgesi oluşur. Bazı insanlar konuşurken yalnızca cümle kurmaz. Nemlendirir. Özellikle "p", "b", "ç", "f" harfleri geldiğinde ağız içi basınç aniden artar. Bir bakmışsın sohbet değil… fıskiye gösterisi. Toplu taşımada bunun ayrı bir türü yaşar.

Metrobüste sana çok yaklaşan biri vardır. Normal mesafe diye bir şeye inanmaz.

Konuşurken burnunun önünde küçük damlacıklar dans eder. "Abi şimdi ben Beşiktaş'tan bindim…" Ve sen o anda yalnızca şunu düşünürsün:

"Abi ben şu an neden yağmurluksuz geldim?" En tehlikeli tür ise yemek anlatırken tüküren insandır. Çünkü ağzından çıkan şey sadece tükürük değildir. Aynı zamanda yarım lahmacun aromasıdır. Adam "soğanlı yiyecen abi" derken yüzüne gastronomik bir tsunami gelir. Bazıları vardır, tükürüğü o kadar kuvvetlidir ki konuşurken masadaki peçete hafif dalgalanır.



Çayda küçük titreşim oluşur. Yakındaki bitki canlanır. Ve bu insanların ortak özelliği şudur: Asla farkında değillerdir. Hatta genelde en samimi insanlardır. Sana yaklaştıkça seni sevdiğini sanırsın. Halbuki adam bilinçsizce seni yıkıyordur. Belgeselin final sahnesinde anlatıcı sessizce konuşur:

"İnsanlık tarih boyunca ateşi buldu… şehirler kurdu… medeniyetler yarattı… Ama hâlâ biri konuşurken gelen tükürüğe doğal davranmayı çözemedi."

AŞK - FISTIK - EVLİLİK - BURMALI KADAYIF

'Aşk nedir?' dedi gurme olan bir müşterim, ben de 'Antep fıstığıdır' dedim. Şaşırdı açıklamamı istedi. 'Aşkın ta kendisidir Antep fıstığı' dedim.

Kabuğu çok serttir, dişini kırar, çok acıtır. Azıcıkta açıktır bir tarafı, gizem her zaman önemlidir derler içindekinin tamamını göstermez sana.

Merak edersin. İçinin tadı çok güzeldir, ne kadar yersen ye hemen bir tane daha istersin. Fıstığın tadının sende oluşturduğu duygular hiç bitmesin istersin. Tuzsuz fıstık özünde yanında hiçbir şey istemez.

Patlayana kadar peş peşe yiyebilirsin. İnsanlar patlamasın diye tuz ilavesi akla gelmiştir. İnsan tuzlu birşeyi fazla tüketemeyip bir yerden sonra kesilir. Bunu görünce öyle birşey olsun ki hem fıstığın lezzeti artsın hem de tüketme sınırı olsun demişler.

Kavrulmuş Tuzlu Fıstık icat olunmuş. Kavrulmuş fıstığın içi suyunu kaybettiği için çok daha yoğun olur, tıpkı minyon tipli kızların daha iyi sevgili ve anne olması gibi. Fıstığın içi ufaldığı için hem daha fazla fıstık tüketirsin hemde aldığın zevk kat be kat artar. Tuz ise çok abartman durumunda güvenlik sibobudur.

Sonra ben bir soru sordum? 'Evlilik nedir peki' dedim. 'Nedir?' dedi müşterim. Evlilik Burmalı Kadayıftır dedim. Bu sefer şaşırmadı. Evlilik gibidir Burmalı Kadayıf, Antep fıstığının varlığını yücelten, en yüksek noktadır.Mükemmellik sınırıdır. Eğer günün birinde Burmalı kadayıftan daha lezzetli fıstıklı tatlı icad edilirse adını "mükemmel" koymamız lazım bence.



Burmalı kadayıfta fıstık en rahat tüketildiği formattadır. Kabuğu çıkarılmıştır, tuzsuzdur, piştiği için suyunuda kaybetmiştir. Üstüne üstlük aynen bir kadının güzel bir makyaj yaparak güzelliğine güzellik katması gibi fıstığın tadını daha da katlayan, sade yağ (ruj) ve kıvam (parfüm, kıyafet) barındırır.

Erkek ailesini koruyup sarmalar ve aileye her zaman şekil verir. İşte kadayıf ta burda erkeği temsil eder. Bir tepsi burmalı kadayıf düşünün bunun tamamına aile diyorum ben. Burmalı kadayıfın orta kısmı en güzel kısmıdır. Bu kısım ise bence çocuktur. Fıstığın ve kadayıfın birlikteliğinin son noktasıdır çünkü.

TESPİTLİ YORUM

@berrakue

Annemi bekliyorumdur ve bardağımda bir yudum kahve kalmıştır.

Annem:

Aa kahven varmış sen onu bitirene kadar bi BAKLAVA açayım geliyorum hemen

BUNLARI BİLİYOR MUYDUN?

İNGİLTERE'DE bir adam, ismini resmi olarak "Internet Download" olarak değiştirdi.Sebebi ise oldukça modern: Artık birine ismini söylediğinde herkesin gülümsemesi. Pasaportunda, ehliyetinde ve tüm resmi evraklarında adı "Internet Download" yazıyor. Banka kartını gösterdiğinde kasiyerlerin yüz ifadesini çok sevdiğini söylüyor.

1902 yılında Gillette, piyasaya "dünyanın en güvenli jileti"ni sürdü. Ancak kısa sürede müşterilerden "jilet işe yaramıyor, sakal kesmiyor" şikayetleri yağmaya başladı.

Gillette yetkilileri şikayetleri araştırdığında ortaya çıkan gerçek, tüketim tarihinin en komik hatalarından biriydi: Müşteriler, tıraş olmadan önce jiletin üzerindeki koruyucu kağıdı çıkarmayı unutuyordu. Binlerce jilet bu yüzden çöpe gitti. 1983'te San Diego'da bir mağazada hırsızlık yaparken yakalanan bir kadın, polislere "Eğer beni bırakmazsanız, morarana kadar nefesimi tutarım" dedi. Polisler kadını bırakmadı.Kadın gerçekten morarana kadar nefesini tuttu ve hayatını kaybetti. Olay, "kendini rehin alarak ölmek" olarak tarihe geçti.