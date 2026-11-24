OYUN bağımlısı erkeğin "Beş dakikaya geliyorum" cümlesindeki beş dakika, bildiğimiz beş dakika değildir. O sürede sen sofrayı kurar, yemeği yer, sofrayı toplar, kalan pilavı dolaba koyarsın. O hâlâ kulaklığa "Beyler, hızlı bitirelim, yemek hazır" diyordur. Beylerin de evinde yemek hazırdır. Dört ayrı evde çorba soğur, kimse kalkamaz.

Bir de "Duraklat şu oyunu" dediğinde yüzünde beliren o ifade var. Sanki adama "Şu vapuru kenara çek, iki dakika konuşacağız" demişsin. "Online bu, durmuyor!" diye çıkışır. Peki, oyun durmuyor. Bu adam geçen hafta maçın ortasında kargocu gelince nasıl koştu kapıya? Çünkü yeni kulaklık gelmişti.

Takım o gün kendi başının çaresine bakabildi. Evde "Buzdolabından yoğurdu getirir misin?" dersin, kapağı açıp "Yok" diye seslenir. Yoğurt göz hizasındadır. Aynı adam oyunda üç yüz metre ötede, pencerenin arkasında birinin omzunu görüp "Sol üstte adam var!" diye bağırır. Bir ara yoğurdun üstüne dürbünle bakmayı düşündüm. Belki kapağı azıcık kıpırdarsa görür.

Bir de "Son el" derken kazanmayı kastediyor. Kaybederse "Böyle bırakılmaz" diye bir el daha açıyor. Kazanırsa da "Takım iyi tuttu, dağılmayalım" diyor. Bilgisayarı kapatmanın yolu internet faturasını ödememekten geçiyor. En güzel an da gece ikide salondan "Kaldır beni, kaldır beni!" diye bağırması. İlk duyduğunda başına bir şey geldi sanıp yataktan fırlıyorsun. Meğer oyunda vurulmuş, arkadaşı onu yerden kaldıracakmış. Ertesi sabah aynı adamı işe kaldırmak için üç kere sesleniyorsun. Sonunda gözünü açıp "Beş dakika daha" diyor. İşte bu sefer inanıyorsun. Çünkü bilgisayar kapalı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2017'de Teksas'ta bir bankada renovasyon işçisi olarak çalışan bir adam, ATM'nin kasası içinde kilitli kaldı. Telefonunu arabasında bırakmıştı.

ATM'ye gelen müşterilere seslenerek ve makinenin fiş verdiği boşluktan "Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil.

Lütfen bu numaradan patronumu arayın" yazılı notlar atarak kurtuldu. Polis, makinadan gelen sesleri önce şaka sandı. Adam yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Gülü Yorum

@sinirliprofill

Bebekler uyanınca niye ağlıyor ki? Yani uyandın, tamam işte, ne yapalım sana? Ağlamana ne gerek var? Uyandın işte.

@roraxed

30 küsür yaşındayım inan bana uyanınca ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

TESPİTLİ YORUM

@nostaljikzorba

Babam hastaneden geldi morali bozuk, "İki ay ömrüm kaldı" diyor. Kağıtlara baktım, doktor Eylül'de kontrole çağırmış. "Baba, bu ne" diyorum.

"Bakalım işte, nasip" diyor. Bu adam beni öldürecek.