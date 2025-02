Sabır konusunda level atlamak:

Bir mesaj atsın diye saatlerce bekleyip sonra "Belki telefonun şarjı bitmiştir" diye kendini avutmak.

Stalk yeteneklerini geliştirmek:

FBI bile bu kadar detaylı araştırma yapmaz, sen artık onun çocukluk fotoğraflarını bile bulmuşsun.

Kendi kendine trip atmayı öğrenmek:

"Dün hikâyemi gördü ama hâlâ yazmadı. Tamam, bundan sonra ben de umursamıyorum!" (Umursuyor).

Başkasıyla mutlu olduğunu görünce zoraki gülümsemek:

"Aaa ne güzel… çok yakışıyorsunuz… haha… ha…" (Gözler dolu, içten içe slow şarkılar çalıyor).

İç sesinle derin sohbetler yapmak:

"Acaba neden beni sevmiyor?" / "Belki de çok iyiyimdir, fazla iyiyimdir, o yüzden…"

Platonik aşkına alınacak hediyeyi, doğum gününden önce unutmuş gibi yapmak:

Ama içten içe 3 aydır hangi hediyeyi alacağını planlıyorsun.

Başkasıyla konuşurken yanlışlıkla onun adını söylemek:

"Aa pardon ya, hep aklımdasın yani şey, aklım karıştı."

Onun espri anlayışına zorla adapte olmak:

Adam kuru mizah yapıyor ama sen gülmek için çenenin çıkmasını göze alıyorsun.

Şarkılara gereğinden fazla anlam yüklemek:

Normalde eğlenceli bir şarkıyı bile dram havasında dinleyip "Bu bizim şarkımız olabilirdi" diye iç çekmek.

Yanından geçerken nefes almayı unutmak:

"Acaba şu an çok mu derin nefes alıyorum? Burnumun sesi duyuluyor mu?"

Karşılıksız aşkın verdiği meditasyon gücü:

O başkasına gülümserken sen derin nefes alıp "Bunu da atlatırız" diyorsun.

Onunla ilgili her küçük detayı ezberlemek ama onun seni hâlâ 'kanka' olarak görmesi:

"En sevdiği renk turkuaz, kahvesini şekersiz içer ve küçükken sol elini kullanırmış…" Ama o seni sadece 'dost' olarak görüyor.

Dizi izlerken karakterlerin bile aşk acısını paylaşmasını beklemek:

"Bak, o da karşılıksız sevmiş… Çok iyi anlıyorum onu…"

İnsan psikolojisine dair her şeyi öğrenmek:

"Göz göze geldiğimizde bakışlarını kaçırdı, acaba bilinçaltında bana mı yöneliyor?"

Kendi kendine "Bu son kez stalk'lıyorum" deyip asla son kez olmaması:

"Sadece profil fotoğrafına bakacağım… Hmm, kim bu yanında?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1797'de İngiltere, lüks kıyafetleri vergilendirme kararı aldı ve özellikle büyük, gösterişli şapkalar özel bir vergiye tabi tutuldu.

Hükümet, zengin kesimin lüks tüketimini kontrol altına almak için bu vergiyi koymuştu, ancak halkın tepkisini hesaba katmamıştı.

Vergi o kadar saçma bulundu ki, insanlar büyük şapkalar takarak sokaklarda dolaşmaya ve gösteriler düzenlemeye başladı. Moda düşkünü İngilizler, hükümeti protesto etmek için şapkalarının boyutunu daha da büyüttü!

Sokaklarda devasa şapkalarla yürüyen insanlar, yasağın komikliğini gözler önüne serdi.



GÜLÜ YORUM

@berfiieldd Lazere geldim, 5 dakikada bir yapan kız değişiyor.

Kadın geldi dedi ki "Seninki rötuş seansı ya kolay olur diye pratik yapsınlar dedim."

ABLAM GÜZEL DÜŞÜNMÜŞSÜN DE HERKES HER YERİMİ GÖRDÜ, MERAK EDEN VARSA SOKAKTAN DA ÇEVİR ÇAĞIR BAKSINLAR...