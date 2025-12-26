Eskiden sohbet dediğin şey bir olaydı. Başlangıcı, ortası, çayı, çekirdeği, hatta sonunda "Yarın devam ederiz"i vardı. Şimdi muhabbet dediğin şey çoğu zaman yüzde 3 şarjla girilmiş bir WhatsApp mesajı kadar kısa ve riskli.-"Otur hele, sana bir şey anlatacağım." Bu cümle en az 45 dakikalık bir hikâyenin habercisiydi. Kimse acele etmezdi çünkü kimsenin bildirimleri yoktu."Bir şey soracağım." Aradan 6 saat geçer.Sorulan şey:"Netflix'te ne var?"İnsanlar göz göze bakarak konuşurdu. Hatta bazen fazla bakılırdı, "Niye dik dik bakıyorsun?" kavgası çıkardı.Aynı masada oturup birbirimize online bakıyoruz."Dinliyorum seni." Ama gözler:Instagram Reels, TikTok, bir de "Kim story atmış?"Bir sohbetin içinde şunlar olurdu:Mahallenin delisi...Ülke gündemi...Futbol...Birinin askerde yaşadığı efsane ama yüzde 70'i yalan anı..."Seen attı mı?" "Bu tweet çok iyi ya..." "Algoritmam bozuldu." Bir de herkes uzman, ama kimse tam neye uzman olduğunu bilmiyor.Sessizlik = huzur...Kimse konuşmazdı ama herkes mutluydu. Çay içilir, sigara yakılır, uzaktan köpek havlardı.Sessizlik = panik."Bir şey mi oldu?" "Yok yok, sadece yazmıyordum." "Hmm…"Tartışılırdı ama sonunda, "Neyse ya, boşver" denir, konu kapanırdı.Tartışma başlar, konu biter, 3 gün sonra ekran görüntüsüyle tekrar açılır.Delil var, tanık var, saat var."Geç oldu, kalkalım." Ama kimse kalkmazdı."Şarjım bitiyor." Herkes aynı anda yok olur. Bir kişi kalır, o da online ama hayatta değil.Eskiden sohbet yaşanırdı, şimdi kaydediliyor.Eskiden muhabbet akar, şimdi yükleniyor.Eskiden "Anlat" denirdi, şimdi "Özet geç".Ama yine de… Biri çıkıp, "Gel bir çay koyayım" dedi mi, hepimiz içten içe eski sürüme geri dönmek istiyoruz.Brad Pitt, Fransa'da yaptırmak istediği lüks ev için ödeme yaparken adres karışıklığı yaşadı. İddiaya göre, aynı bölgede birbirine benzeyen parseller yüzünden milyonlarca dolarlık ödeme, Pitt'in seçtiği eve değil başka bir mülke gitti. Parayı alan ev sahibi kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Pitt cephesi olayı büyütmeden çözmeye çalıştı. Ödeme daha sonra geri alındı. Fransa'da ise bir süre espri konusu oldu: "Bahçende Brad Pitt'in parası olabilir, bir kontrol et."Bir kadın varmış,eşi denizciymiş. 11 ay denizde, 1 ay evde kalıyormuş. Kadına sormuşlar, "Nasıl dayanıyorsun? diye. Kadın da demiş "Bir ay dediğin nedir ki, gelip geçiyor."