Apartmanın önünde halı yıkamak

Yaz gelince annelerimizin, konu komşunun organize olduğu bu temizlik hareketi biz çocuklar için de mükemmel bir eğlenceydi.



Kaldırımda çekirdek çitlemek

Mahallenin en büyük sosyalleşme eylemlerinden bir tanesi. İşin ilginç yanı, kimse kimseye haber vermeden aynı anda aynı yerde olabiliyordu.



Parkta içmek için çay demleyip termosla götürmek

En yakın belediye parkında açık havanın tadını çıkartmanın ekonomik yolu buydu. Büyükler çay içerken çocuklar da bir kenarda oyun oynardı.



Sinek ilaçlama arabası geçince heyecanlanmak

Çocukların adrenalin dolu eğlencesi, sinek ilaçlama arabalarının arkasından koşmaktı. Sokağın en ucundan görür görmez hepimiz heyecanlanmaya başlardık.



Yerde rengarenk misketler bulmak

Ne kıymetliydi o cam misketler. Çocuklar tozun toprağın içinde oynarken mutlaka birkaç misket unuturlardı. Ayaklarımız kaç kere miskete basmıştır, kim bilir.



Taşlardan kale oluşturup maç yapmak

Nerede küçük, boş bir alan varsa orada mutlaka maç yapan çocuklar vardı. Hatta sadece çocuklar değil, mahallenin büyük abileri bile taşlı kalelerde maç yapmıştır.



Süpermarketlerin varlığından bihaber, lazım olan her şeyi bakkaldan satın almak

Kötü gün dostumuz bakkal amcalarımız artık tek tük var. Süpermarketlerin karşısında direnmek onlar için doğal olarak çok zor oldu. Hiçbir market bize veresiye yazmıyor bakkal amca :(



Aynı apartmanda olmasa bile mahalledeki tüm komşuları tanımak

Şimdi bir düşünün bakalım, apartmanınızda oturan kaç kişiyi tanıyorsunuz? Öyle ki, karşı komşumuzun kim olduğunu bile bilmiyoruz bazen.



Cep telefonundan mesaj çekmek yerine "müsaitseniz annemler size gelecek" diye kapıya çocuk göndermek

O zamanları yaşayan bütün çocukların öz güven sahibi olmasında bu eylemin çok önemi var. Düşünsenize, 'müsait değiliz' cevabını duymak da var.



Postacının gelişini dört gözle beklemek

O zamanlar 'Postacı hiç kötü haber getirmez' diye düşünüyorduk herhalde. Öyle de oluyordu. Arkadaşımızdan, sevdiklerimizinden gelecek mektupları getiren postacı sevilmez mi?



Renkli macuncunun geçişini beklemek

Görüntüsü bile büyüleyiciydi bu macunların. Kimi yerlerde allı ballı olarak da satılırdı.



Evden eve rengarenk çamaşırlar asmak

Kimisi buna 'Ay çok ilkel' dese de mahallenin renk cümbüşü gibi bir şeydi. Üstelik mükemmel bir ortak iş yapma biçimi.