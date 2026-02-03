Sis var. Ama öyle böyle değil. Sis oyunculuk yapıyor. Horon müziği arka planda konuşmaları bastıracak seviyede. ADAM (her kelimede kaş oynar): Ulaaa Sevdaluk… Ben sana dedum haaa… Bu gönül var ya bu gönül… Yayla yolu gibidur! Düz sanarsun, bir bakarsun uçurumdur!

KADIN (bir anda ağlamaya başlar, ama neden bilmiyoruz): Haçan bana böyle konuşayisun haçan! Ben seni sevdum ama… SEVMEYİ DE BİLİRUM

ULA!

ADAM (Eliyle dağı işaret eder): Bak! O dağ var ya o dağ! Ben orda çocukluğumu bağladum! Sen gelmeyince… Dağ bile bana küsmüş durumda! ARKADAN BİR AMCA

(Zorunlu karakter): Ula siz hâlâ burda mısız? Ben daha çayı ocağa koydum… 3 bölüm geçti haaa! KADIN (bir anda bağırır): O çayı içmeyecen dedum sana! O çay… GEÇMİŞİMİN ÇAYIDUR!

ADAM (şaşkın ama gururlu): Ne diyisun ulaa! Ben o çayı içerum! Gerekirse kaynarken içerum! Çünkü ben… KARADENİZ UŞAĞİYUM!

HORONCU GENÇLER bir anda kadraja girer (Niye bilmiyoruz): HOP! HOP!

(Gerilim artar ama horon durmaz.) ADAM (bağırarak): Ula Sevdaluk! Ben seni sevduğum gün… Bulutlar bana şahit oldi! Rüzgâr dedi ki: "Ula bu sevda uzun sürecek!" KADIN (dram + şive overload): Ama ben… Ben korkayrum ulaa! Bu sevda var ya… YA YAYLA YAPAR, YA

UÇURUM!

ADAM (bir adım yaklaşır, geri çekilir, tekrar yaklaşır): Uçurumsa uçurum! Ben düşerum ama… DÜŞERKEN BİLE

HORON TEPPERUM!

AMCA (çayı karıştırırken): Ula ben dedum size… Bu iş ya düğünle biter… Ya da 15 bölümlük kinle! MÜZİK TAVAN YAPAR.

Kamera göğe çıkar. Sis. Rüzgâr. Dram. ADAM SON KEZ BAĞIRIR:

SEVDALUĞUM!

BEN BU YAYLADAN

SENSİZ İNMEYECEM

ULA!

KADIN:

O ZAMAN İNME!

(Ama gözleri "in" der.)