Vedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bitti

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıVedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bittiVedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bittiGiriş Tarihi: 02 Şubat 2026 21:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu 2014 yılında Şişli’de Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve 12 yıldır aranan şüpheli İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN