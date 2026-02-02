PODCAST CANLI YAYIN
Vedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bitti

Vedat Şahin cinayetinde 12 yıllık kaçış bitti

2014 yılında Şişli’de Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve 12 yıldır aranan şüpheli İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bunlar da Var

NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle