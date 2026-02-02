Epstein’in ölümünde “intihar” iddiasını sarsan e-posta: Meksika bağlantısı dikkat çekti

ABD'de cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümüyle ilgili dosyalarda, kamuoyunda yeni tartışmalara yol açabilecek bir e-posta ortaya çıktı. Söz konusu e-postanın, Epstein'in hayatını kaybettiği gün gönderildiği ve ölümün "intihar" olmadığı yönünde ciddi iddialar içerdiği belirtildi.

ÖLÜM GÜNÜ GÖNDERİLEN E-POSTA Dosyalara giren yazışmada, Epstein'in ölümünün Meksika'daki bazı gelişmelerle bağlantılı olabileceği savunuldu. E-postada şu ifadelere yer verildi: "Epstein hakkında yeni duydum. Burada elde ettiğimiz bulgulara ve Meksika'da kimlerin dahil olduğuna dayanarak bunun bir intihar olduğuna inanmıyoruz. Beş dakikanız varsa, elimizdeki kanıtları dinlemeniz gerekiyor."