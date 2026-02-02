Epstein’in ölümünde “intihar” iddiasını sarsan e-posta: Meksika bağlantısı dikkat çekti
ABD’de cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in ölümüne ilişkin dosyalara giren bir e-posta, “intihar” iddialarını yeniden tartışmaya açtı. Epstein’in hayatını kaybettiği gün gönderildiği belirtilen yazışmada, ölümün Meksika’daki bazı gelişmelerle ve kız çocuklarına yönelik yürütülen bir soruşturmayla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
ABD'de cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümüyle ilgili dosyalarda, kamuoyunda yeni tartışmalara yol açabilecek bir e-posta ortaya çıktı. Söz konusu e-postanın, Epstein'in hayatını kaybettiği gün gönderildiği ve ölümün "intihar" olmadığı yönünde ciddi iddialar içerdiği belirtildi.
ÖLÜM GÜNÜ GÖNDERİLEN E-POSTA
Dosyalara giren yazışmada, Epstein'in ölümünün Meksika'daki bazı gelişmelerle bağlantılı olabileceği savunuldu. E-postada şu ifadelere yer verildi:
"Epstein hakkında yeni duydum. Burada elde ettiğimiz bulgulara ve Meksika'da kimlerin dahil olduğuna dayanarak bunun bir intihar olduğuna inanmıyoruz. Beş dakikanız varsa, elimizdeki kanıtları dinlemeniz gerekiyor."
MEKSİKA BAĞLANTISI İDDİASI
E-postada, Epstein'in ölümü ile Meksika'da yaşanan bazı "sorunlar" arasında bağ kurulduğu, olayın resmi kayıtlarda yer aldığı şekliyle bir intihar olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı görüldü. Yazışmalarda, bu iddiayı desteklediği öne sürülen bazı kanıtlardan söz edilse de, söz konusu delillerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
VİDEO VE FOTOĞRAF İDDİALARI
Aynı e-posta zincirinde, Epstein ile bağlantılı yürütülen bazı incelemelerin sürdüğü, Meksika'da çekildiği belirtilen video ve fotoğrafların tespit edildiği ifade edildi. Bu materyallerin kamuoyuna yansımasının engellenmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmelere de yer verildi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DETAYI
Yazışmalarda ayrıca, ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik birimlerinin Meksika'da bazı girişimlerde bulunduğu, söz konusu görüntü ve fotoğrafların ülke dışına çıkarılmasının istenmediğinin bildirildiği aktarıldı.
FBI RAPORU İDDİASI
Aynı dosyada yer aldığı belirtilen bir Federal Bureau of Investigation (FBI) raporunda ise, Epstein'in Meksika'daki çocuk kaçakçılığına ilişkin bir soruşturma girişimi sırasında iki ajanın öldürüldüğü iddiasına yer verildiği öne sürüldü.