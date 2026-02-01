İklimin getirdiği dirilikleri, denizin getirdiği hareketlilikleri, hamsinin getirdiği pratik zekalarıyla ekoldür Karadeniz insanı. Pratiktir Karadeniz insanı, içtendir, komiktir, karşılıksız sevendir. Ben de Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Ama bazen öyle vukularla karşılaşıyoruz ki anlamak çok zor. İşte o da bizim insanumuzun özelliğidur.

Bir televizyon kanalı adına muhabir kız Karadeniz'e gider. Muhabir: - Evet sevgili izleyenler; insanıyla, yeşiliyle, büyüleyici güzelliğiyle eşsiz Karadeniz'deyiz. Yoldan geçen yaşlı bir adamı çeviren muhabir, mikrofon uzatarak sorar: - Evet, amca sizi tanıyabilir miyiz? Yaşlı adam hafif geriye doğru çekilir, muhabirin yüzüne bakar: - Bak bakalum, tanıyabilecek misun?

Derler ki, yerli turist kafilesi bir Trabzon restoranında laz böreğini tatmaktadır. Turistlerden biri çok beğendiği bu böreğin hangi malzemelerle yapıldığını merak ederek garsona sorar: - Pardon, bu böreği ne(y)den yapıyorsunuz? Ve işte garsonun akıl almaz zekilikteki cevabı: - Neden yapmayalım?

Yine derler ki, teyzemizin biri manava gitmiş, marul seçmektedir. Kıvırcık marulun fiyatının neden göbek maruldan 25 kuruş fazla olduğunu merak eden canım teyzem, manava bu farkın nedenini sorar. Manav da birinin göbek marul, diğerinin kıvırcık marul olduğunu, bundan daha pahalı olduğunu söyler. Teyze cevabı yapıştırır: - Neden? Sen mi kıvırdın?

Hamsi satıcısı bağırır: - Gel abi gel hamsi al, hamsi al, en taze hamsi burdaaa. Girişi ile monolog başlar. - Ekmek alma hamsi al. - Domates alma hamsi al. - Kitap alma hamsi al. - Kalem alma hamsi al. - Kari alma hamsi al. - Al al hamsi al, hamsiyi de benden al.

Bir restoranda kutu olarak sunulan ayranlar için 'Bunları sürahiye koyar mısınız?' talebinden sonra sürahinin içine tıkılmış 6 kutu ayran geldi. Evet bu oldu.

Ersen Martin anlatıyor: - Trabzon'a transfer oldum, daha yeni olmuşum, o nedenle otelde kalıyorum. Akşama doğru canım bir şeyler çekti. Aradım dedim ki 'Bir meyve tabağı getirebilir misiniz?' Bana boş bir meyve tabağı getirdiler.