FETÖ'cü Ekremci troller yaydı CHP atladı! Başkan Erdoğan'a "Epstein" iftirası ellerinde patladı: TAKVİM kuyruklu yalanı belgelerle çökertti

FETÖ, İSRAİL VE CHP TROLLERİNDEN ORGANİZE İFTİRA Başkan Erdoğan'ın küresel odaklarla verdiği dimdik mücadele belgelerle tescillenirken; FETÖ, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun troll ağı ile İsrail'in etki ajanları alçak bir iftira ortaya attı. İmamoğlu destekçisi bir sosyal medya hesabı 2011 tarihli belgeyi paylaşıp "Epstein Erdoğan'la Bodrum'da görüştü" yalanı dile getirdi. Yazışmada "Erdoğan ile görüşebilirim" ifadesi yer alıyor ancak böyle bir görüşme olmadı. Çünkü o dönem başbakan olan Erdoğan, 29-30 Eylül 2011'de Erdoğan Bodrum'da değil Makedonya'da idi. 1 Ekim 2011'de Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ameliyat oldu. Buna müteakip 7 Ekim'de vefat etti. "1 Ekim 2011'de Bodrum'da Epstein ile görüştü" denilen Erdoğan, hem Ankara'da hem de annesinin durumundan kaynaklı İstanbul'da olduğu öğrenildi. ERDOĞAN EPSTEIN'I DEĞİL LAJCAK'I KABUL ETTİ Paylaşılan bir başka görsel de Erdoğan'ın Epstein ile görüştüğü iddia ediliyor. Ancak, Erdoğan'la görüşen dönemin Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak. Lajcak, "Bugün Türkiye'deyim, Erdoğan tarafından çok uzun, özel ve dostane bir görüşmede kabul edildim. Buradan Berlin'e uçuyorum" diyerek Epstein'a bilgi veriyor. Ayrıca Lajcak Epstein'e ajanlık yaptığı için istifa etti. Böylelikle CHP ve FETÖ'nün peşine takıldığı iki kuyruklu yalan belgelerle çökertildi.





1 MİLYON ETKİLEŞİMLİ YALAN... APAR TOPAR SİLDİ!



Nitekim yalanı ortaya çıkan "@reddyagmur" kullanıcı adlı troll apar topar paylaşımını sildi. X'teki dezenformasyonun 7 bin beğeni ve yaklaşık 1 milyon etkileşim aldığı görüldü.









CHP FETÖ'CÜ EKREMCİLERİN VE İSRAİL ETKİ AJANLARININ KAYIĞINA BİNDİ



CHP'li Sevda Erdan Kılıç, FETÖ ve İsrail etki ajanlarının yaydığı yalan furyasının peşine takılıp Meclis'e soru önergesi verdi.



'BU GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Mİ?'



Kılıç sosyal medyada da paylaştığı soru önergesine "ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı e-posta yazışmalarında, Jeffrey Epstein'ın "Erdoğan'ı görmeye gidebileceğini" yazdığı görülüyor.

TBMM'ye soru önergesi verdim: Bu görüşme gerçekleşti mi?

Türkiye'nin en üst makamlarını ilgilendiren bu iddia yoruma değil, açık ve net bir açıklamaya muhtaçtır." notunu düştü.