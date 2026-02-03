Esenyut'ta 14 katlı binada gece yarısı yangın paniği! 4 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.







4 KİŞİYE OKSİJEN VERİLDİ



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.