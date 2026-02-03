Esenyut'ta 14 katlı binada gece yarısı yangın paniği! 4 kişi dumandan etkilendi
Esenyut'ta 14 katlı binanın beşinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman oluştu. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda oksijen verildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndek 14 katlı bir binanın beşinci katındaki apartman boşluğunda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevlerin büyümesiyle yoğun duman kısa sürede bina içerisine yayıldı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
4 KİŞİYE OKSİJEN VERİLDİ
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.