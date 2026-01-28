PODCAST CANLI YAYIN
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

Güncellenmiş atasözleri

Eklenme Tarihi 28 Ocak 2026

Damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya fatura olur.

Acele işe şeytan karışır. Acele işe internet gider.

Gülü seven dikenine katlanır. Gülü seven story atar, dikenine engel basar.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu komşunun Wi-Fi şifresine muhtaçtır.

Erken kalkan yol alır. Erken kalkan… yine uykuludur.

Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma şarjla gün bitmez.

Söz gümüşse sükût altındır. Söz gümüşse, seen atmamak pırlantadır.

Ayağını yorganına göre uzat. Ayağını yorganına göre uzat, kart limitini yine aş.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Gözden ırak olan story'den düşer.

Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen… algoritma uygun görürse onu biçersin.

Seven insan kusur görmez. Seven insan görür ama sessize alır.

Aşkın gözü kördür. Aşkın gözü kördür ama arkadaş grubu HD görür.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İki gönül bir olunca 1+1 ev yetmez.

Kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbe karşıdır ama WhatsApp tek tikte kalır.

Sevgi paylaştıkça çoğalır. Sevgi paylaştıkça çoğalır, hesap paylaşıldıkça biter.

İşleyen demir ışıldar. İşleyen demir, hafta sonu pas tutar.

Azıcık aşım, kaygısız başım. Azıcık aşım, çokça toplantım.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir elin nesi var, iki el de mail atsın.

Bugünün işini yarına bırakma. Bugünün işini yarına bırak, yarın da bırak.

Sabreden derviş muradına ermiş. Sabreden derviş, "Geri dönüş yapılacaktır" maili almış.

