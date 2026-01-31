"Üzerinde çalışıyoruz." (Henüz açmadık.)

"Çok acil mi?" (Lütfen hayır de.)

"Bir revize yapalım." (Baştan yap.)

"Mail attım." (Ekledim ama yanlış kişiye.)

"Takvimime bakayım." (O gün kendime toplantı koyarım.)

"Bunu not alıyorum." (Asla bakılmayacak notlar klasörü.)

"Üst yönetim böyle istedi." (Kimse böyle bir şey istemedi.)

"Bir dakika ayırabilir misin?" (Hayatından 40 dakika alacağım.)

"Toplantı çok verimli geçti." (Herkes aynı fikirde ama kimse bilmiyor.)

"Bu konuda esnek olabiliriz." (Sadece sen esnek ol.)

"Bunu daha sonra konuşuruz." (Asla konuşulmaz.)

"Ben de sahadayım." (Evden çalışıyorum.)

"Bence güzel ilerliyoruz." (Son teslim tarihine 2 gün kaldı.)

"Bir şey eklemek isteyen?" (Lütfen kimse konuşmasın.)

"Bu bizim için bir öğrenme süreci." (Bir daha sakın böyle yapma.)

"Ben hızlıca özet geçeyim." (45 slayt var.)

"Bunu ekipçe değerlendirelim." (Sorumlusu sensin.)

"Bütçe yok." (İstek yok.)

"Şirket kültürümüz böyle." (Alış ya da git.)

"Akşam sana dönerim." (Pazartesi.)

"Bunu biraz daha sadeleştirelim." (Ben de ne yaptığımı hatırlayayım.)

"Bu herkesin katkısıyla oluştu." (Bir kişi yaptı, herkes sahiplendi.)

"Deadline net mi?" (Şimdiden gecikti.)

"Sen bu konuda daha iyisin." (Üzerine yıkıyorum.)

"Bunu kısa tutalım." (Kendisi konuşacak.)

"Ajandam çok dolu." (Ruhum dolu.)

"Bu biraz challenge'lı bir iş." (Zor ve anlamsız.)

"Bunu benchmark almışlar." (Rakip yapmış, biz de yapacağız.)

"Bir alignment yapalım." (Kimse aynı şeyi anlamıyor.)

"Bunu bir üstten teyit edelim." (Top benden çıksın.)

"Bence burada sinerji var." (Kimse tam emin değil.)