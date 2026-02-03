ABD'de "Epstein" depremi! Trump pedofili adasına gitti mi? Belgelerde adı çıkınca "komplo" dedi

ABD Başkanı Donald Trump , reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının kendisini akladığını savundu. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.



Epstein belgelerinde Trump'ın adı çıktı.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için"komplo kurduğunu"ileri sürerek, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." diye konuştu.