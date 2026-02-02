Epstein’e gönderilen Kabe örtüleri belgelerde: Karanlık ayin iddiası dikkat çekti
Kamuoyuna açılan yeni Epstein belgeleri, Kabe’yi örten orijinal örtülerin ve DNA test kiti gibi son derece kişisel materyallerin Jeffrey Epstein’e gönderildiğini ortaya koydu. Yazışmalarda sevkiyatın Aziza Al-Ahmadi adlı bir kadın aracılığıyla yapıldığı ve kutsal örtülerin milyonlarca Müslümanın duasını taşıdığı özellikle vurgulanırken, bu parçaların hangi amaçla istendiği, kimler tarafından yönlendirildiği ve Epstein’ın karanlık ritüellerinde kullanılıp kullanılmadığı soruları dosyaların en çarpıcı başlığı haline geldi.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu yargılandığı süreçte cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin kamuoyuna açılan 3 milyondan fazla yeni dosya, skandal bir detayı ortaya çıkardı. Belgelerde, İslam dünyasının en kutsal mekanı Kabe'yi örten orijinal örtülerin Epstein'e gönderildiği, sevkiyatın bizzat yazışmalarla koordine edildiği ve örtülerin dini anlamının ayrıntılı biçimde anlatıldığı görüldü.
EPSTEIN ADASINA KABE ÖRTÜLERİ GÖNDERİLMİŞ
Kamuoyuna açıklanan belgelerde, Jeffrey Epstein'e Suudi Arabistan'dan orijinal Kabe örtülerinin gönderildiği, bu örtülerin dini öneminin ise detaylı biçimde izah edildiği görüldü. Dosyalara yansıyan yazışmalara göre, söz konusu örtüler sapkın Epstein'e Aziza Al-Ahmadi isimli Suudi bir kadın tarafından gönderildi.
Ahmadi'nin, 22 Mart 2017 tarihli bir e-postasında, Kabe örtüsünün dini anlamını ayrıntılı şekilde anlattığı, tavaf sırasında"en az 10 milyon Müslüman" tarafından dokunulduğunu, bu örtülerin insanların "dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını" taşıdığını ifade ettiği kaydedildi. Ahmadi, bu örtülere dokunan kişilerin, dualarının kabul edilmesini umut ettiğini de yazdı.
Belgelerde yer alan bilgilere göre, "iç-örtü" ve "dış-örtü" olarak tasnif edilen Kabe örtüleri, sapkın Jeffrey Epstein'ın ada adresine teslim edildi.
YAZIŞMALAR BELGELERDE YER ALDI
Dosyalarda yer alan e-posta yazışmaları, Kabe örtülerinin Epstein'a gönderilme sürecini de ortaya koydu. Yazışmalara göre, sevkiyat 2017 yılı Mart ayında gerçekleştirildi. Sanat eserleri ve dini nitelikli parçaların, önce Miami'ye ulaştığı, ardından Virgin Adaları üzerinden Epstein'ın St. Thomas'taki evine gönderildiği aktarıldı.
Yazışmalarda, sevkiyatın güvenli şekilde teslim edildiği, gümrük ve taşıma işlemlerinin koordine edildiği, eserlerin Epstein'ın evine ulaştığında bilgi verileceği ifadeleri yer aldı. Belgelerde, Kabe örtülerine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı "shipment_details.pdf" başlıklı bir ek dosyanın da paylaşıldığı görüldü.
Dosyalara giren belgelerde, Kabe'yi bir yıl boyunca örten Kisve'nin (dış örtü) bir parçasının, milyonlarca kişinin dokunduğu ve üzerinde dua ettiği kutsal bir parça olduğu vurgulandı. Ayrıca Kabe'nin içinde kullanılan ve kimsenin dokunmadığı bir başka örtü parçasına da yer verildi. Bu parçalarda yer alan ayetlerin Arap hat sanatıyla yazıldığı ve Kur'an-ı Kerim'den Bakara, Âl-i İmrân ve İhlâs surelerine ait bölümler içerdiği kaydedildi.
Belgelerde, bir diğer örtü parçasının ise Kabe'yi örten örtülerle aynı fabrikada ve aynı malzemeden üretildiği, ancak Kabe üzerinde kullanılmadığı bilgisi yer aldı.
DNA TEST KİTİ YAZIŞMASI DA DOSYALARDA
Kamuoyuna açıklanan belgeler arasında, Jeffrey Epstein adına çalışan asistan Lesley Groff'un, Aziza Al-Ahmadi ile yaptığı dikkat çekici bir e-posta yazışması da yer aldı. 25 Mart 2017 tarihli e-postada, Amazon üzerinden gönderilen "23andMe" adlı DNA test kitinin Ahmadi'nin verdiği adrese teslim edildiği belirtilerek, teslimatın teyit edilmesi istendi.
Söz konusu yazışmada, Amazon'un DNA test kitinin bir gün önce adrese ulaştığı bilgisinin paylaşıldığı, teslim alınıp alınmadığının ise doğrudan Epstein'ın asistanı tarafından sorulduğu görüldü. Belgeler, Ahmadi ile Epstein çevresi arasındaki temasın yalnızca kültürel ya da dini nitelikli gönderilerle sınırlı kalmadığını, kişisel ve hassas içerikli sevkiyatların da yazışmalarla koordine edildiğini ortaya koydu.
EPSTEİN AĞINDA KARANLIK AYİN İZLERİ
Belgelerde yer alan yazışmalarda, Müslümanların temas ettiği kutsal eşyaların yanı sıra DNA test kiti gibi son derece kişisel materyallerin de Jeffrey Epstein'e gönderilmiş olması dikkat çekti. Yazışmalarda, Kabe örtülerinin tavaf sırasında "en az 10 milyon Müslüman" tarafından dokunulduğu, bu örtülerin insanların "dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını" taşıdığına özellikle vurgu yapılması, söz konusu kutsal parçaların hangi amaçla Epstein'e ulaştırıldığına dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
KABE ÖRTÜSÜ KARA BÜYÜ İÇİN Mİ KULLANILDI?
Belgeler, kara büyü ve çeşitli ayinlerle ilişkilendirilen ritüeller gerçekleştirdiği bilinen Epstein'e, Kabe örtüsünden kumaş parçalarının bir kadın aracılığıyla gönderildiğini ortaya koyarken, bu kutsal parçaların pagan ya da okült ayinlerde kullanılıp kullanılmadığı sorusu kamuoyunda yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Dosyalara yansıyan bu detaylar, Epstein dosyalarının yalnızca suç ve istismar ağını değil, kutsal değerlerin karanlık ritüellerde kullanılmış olabileceğine işaret eden ürkütücü bir tabloyu ortaya koydu.
KİM BU AZİZA AL-AHMADİ?
Öte yandan belgelerde adı geçen Aziza Al-Ahmadi'ye ilişkin bilgiler de dikkat çekti. Ahmadi'nin, MENA bölgesine yönelik kültürel olarak uyarlanmış mobil oyunlar üreten Dubai merkezli Boss Bunny Games'in CEO'su olarak tanımlandığı görüldü. Daha önce Zain KSA bünyesinde görev yapan Ahmadi'nin, telekomünikasyon sektöründe ilk GRI sürdürülebilirlik raporunun yayımlanmasında rol aldığı da yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Belgelerde ayrıca Ahmadi'nin, Suudi Arabistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarına danışman olarak da listelendiği kaydedildi.