Epstein’e gönderilen Kabe örtüleri belgelerde: Karanlık ayin iddiası dikkat çekti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken tutuklu yargılandığı süreçte cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin kamuoyuna açılan 3 milyondan fazla yeni dosya, skandal bir detayı ortaya çıkardı. Belgelerde, İslam dünyasının en kutsal mekanı Kabe'yi örten orijinal örtülerin Epstein'e gönderildiği, sevkiyatın bizzat yazışmalarla koordine edildiği ve örtülerin dini anlamının ayrıntılı biçimde anlatıldığı görüldü.

Kabe örtüsünü sapkın Epstein'e göndermişler (Epstein yazışmaları)



EPSTEIN ADASINA KABE ÖRTÜLERİ GÖNDERİLMİŞ

Kamuoyuna açıklanan belgelerde, Jeffrey Epstein'e Suudi Arabistan'dan orijinal Kabe örtülerinin gönderildiği, bu örtülerin dini öneminin ise detaylı biçimde izah edildiği görüldü. Dosyalara yansıyan yazışmalara göre, söz konusu örtüler sapkın Epstein'e Aziza Al-Ahmadi isimli Suudi bir kadın tarafından gönderildi.

Ahmadi'nin, 22 Mart 2017 tarihli bir e-postasında, Kabe örtüsünün dini anlamını ayrıntılı şekilde anlattığı, tavaf sırasında"en az 10 milyon Müslüman" tarafından dokunulduğunu, bu örtülerin insanların "dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını" taşıdığını ifade ettiği kaydedildi. Ahmadi, bu örtülere dokunan kişilerin, dualarının kabul edilmesini umut ettiğini de yazdı.

Belgelerde yer alan bilgilere göre, "iç-örtü" ve "dış-örtü" olarak tasnif edilen Kabe örtüleri, sapkın Jeffrey Epstein'ın ada adresine teslim edildi.

YAZIŞMALAR BELGELERDE YER ALDI

Dosyalarda yer alan e-posta yazışmaları, Kabe örtülerinin Epstein'a gönderilme sürecini de ortaya koydu. Yazışmalara göre, sevkiyat 2017 yılı Mart ayında gerçekleştirildi. Sanat eserleri ve dini nitelikli parçaların, önce Miami'ye ulaştığı, ardından Virgin Adaları üzerinden Epstein'ın St. Thomas'taki evine gönderildiği aktarıldı.

Yazışmalarda, sevkiyatın güvenli şekilde teslim edildiği, gümrük ve taşıma işlemlerinin koordine edildiği, eserlerin Epstein'ın evine ulaştığında bilgi verileceği ifadeleri yer aldı. Belgelerde, Kabe örtülerine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı "shipment_details.pdf" başlıklı bir ek dosyanın da paylaşıldığı görüldü.