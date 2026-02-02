PODCAST CANLI YAYIN
Kentsel dönüşmeyen apartman toplantısı

Eklenme Tarihi 2 Şubat 2026

Bir apartman düşün. 1987 yapımı. Depreme dayanıksız ama anılara aşırı dayanıklı. Müteahhit toplantıya gelir, projeksiyonu açar. PowerPoint'te modern bina, geniş balkonlar, cam cephe… Salonda sessizlik.

Sessizliği bozan ilk cümle gelir: "Biz bu binayı yıkmasak olmaz mı?" Müteahhit yutkunur. Kat kat talepler başlar. Zemin kat sakini: "Ben bahçeye alıştım. Yeni binada da bahçem olsun ama tapuda daire yazsın."

1. kat: "Ben yukarı çıkmak istiyorum ama fazla yukarı değil. 1,5. kat var mı?"

2. kat: "Benim dairem güneye bakıyordu. Yeni bina dönsün."

3. kat: "Asansör olsun ama kapımın önünden geçmesin."

4. kat: "Balkon büyüsün ama bina büyümesin." Çatı katı: "Penthouse benim hakkım. Çünkü yıllarca yağmurda ben aktım." Müteahhit not alır. Not defteri dolmuştur ama akıl hâlâ boştur.

Toplantının ikinci perdesi: "Emsal ve Metrekare Dramı..." - Benim dairem 95 metrekareydi. - Hayır, 93'tü. - Tapuda 90 yazıyor ama biz hep 100 yaşadık. Biri hesap makinesi çıkarır. Biri hatıra anlatır. Biri emsal artışını belediyede tanıdıkla çözeceğini söyler. Müteahhit cümle kurar: "Yasal olarak..." Salondan koro halinde cevap gelir: "Ama komşu binaya yaptılar."

Çay molası = cephe krizi: Çaylar gelir, ortam yumuşar sanılır. Yanlış sanılmıştır. - Ben kuzey cephe istemiyorum, içim kararır. - Ben güney istemiyorum, yazın yanarız. - Doğu olsun. - Batı olsun. Bina pusula olur. Müteahhit NASA'dan yardım isteyecek noktaya gelir.

Aidat meselesi (asıl kavga): - Sosyal alan olsun. - Havuz olsun. - Otopark şart. - Ama aidat 300'ü geçmesin. Müteahhit içinden bağırır: - Bu bina mı, simülasyon mu?

Final sahnesi: Aylar geçer. Projeler revize olur. Revizeler revize olur. En sonunda biri ayağa kalkar: - Biz aslında kentsel dönüşüme karşı değiliz… Sadece bu müteahhite, bu projeye, bu tarihe, bu hayata karşıyız. Toplantı dağılır. Müteahhit tek başına kalır. Projeksiyon hâlâ açık.

Ekranda yazı belirir: "Kentsel Dönüşüm: Beton yorgunluğundan önce insan yorgunluğu başlar." Ertesi gün müteahhit ofisinin camına tabela asar: "Müteahhit aranıyor. Psikolog tercihen."

