"Fal bakmak değil, fal yakıştırmak sanattır." Buyur, tamamen uydurmalı ama ikna edici bir rehber.

GENEL AÇILIŞ CÜMLESİ (OLMAZSA OLMAZ):

"Fincan çok konuşuyor ama biraz nazlı…" Bu cümleyle hem beklentiyi yükseltir, hem her yoruma kapı açarsın.

ALTERNATİFLER:

"Bu falın enerjisi yoğun." "Fincan net ama sabır istiyor."

ŞEKLİ TANIYAMAMA:

Telve mi, harita mı umursama. Burada iki yol var ama biri kararsız."

Not: Falda iki yol her derde devadır. İş Aşk Taşınma Kararsızlık Hepsine uyar.

KLASİK ŞEKİLLER VE UYDURMA ANLAMLARI:

Kalp: Duygular karşılıklı ama gurur var. Kuş: Haber var ama biraz gecikmeli. Yılan: Kıskanan biri var ama sen farkındasın. Ağaç: Köklenme, düzen, aile… ya da emeklilik. Yol: Kısa bir yolculuk… uzun bir düşünce. İpucu (Emin değilsen): Bu şekil tam çıkmamış, demek ki süreç devam ediyor.

ZAMAN KAZANMA TEKNİKLERİ:

"Üç vakit içinde…" (3 gün / hafta / ay = sen seç) Ayın ikinci yarısı. Baharla birlikte. Yeni bir başlangıçtan hemen önce. Kimse ne zaman olduğunu anlamaz ama herkes umutlanır.

KİŞİSEL HAYATA SIZMA (EN GÜÇLÜ HAMLE):

Sen zaten çok veren birisin, biraz yorulmuşsun. %97 isabet oranı. Devamı: Bir şeyi içinde tutmuşsun. Kalbinde söyleyemediğin bir cümle var.

KÖTÜ BİR ŞEY Mİ ÇIKIYOR? YUMUŞAT!

Asla direkt kötü deme. Ayrılık var. Bir mesafe ama hayırlı. Para sıkıntısı. Geçici bir bekleme.

FİNALİ UMUTLA BAĞLA

Fal asla karamsar bitmez. Ama bak… fincanın dibi aydınlık. Yani sıkıntı dökülmüş, ferahlık geliyor. Bitti. Alkış. Fal sahibinin içi rahat

BONUS... PROFESYONEL FALCI REPLİĞİ:

Ben aslında fal bakmam… enerji okuyorum. Bu cümleden sonra kimse sorgulamaz.