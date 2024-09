KARIŞIK SİNYALLER

Kadınlar sizi engelleyebilir, numaranızı silebilir, aramamanızı söyleyebilir ama yine de onlara ulaşmanızı bekleyebilir!

DİNLEYİN!

Bir tartışma sırasında, mantık yürütmeye çalışmayın; sadece dinleyin ve kendini ifade etmesine izin verin. Sakinleştiğinde, ona sevgi ve şefkat gösterin!

KARŞIT ANLAMLAR

Kadınlar öfkeli veya üzgün olduklarında genellikle zıt anlamlarda konuşurlar.

Gerçek duygularını çözmeyi öğrenin!

UZAY VE SEVGİ

Sizi seven bir kadının alana ihtiyacı olabilir, ancak yine de bağlı ve sevilmiş hissetmek isteyebilir.

Sınırlarına saygı gösterin!

BUNU KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ALGILAMAYIN

Kadınlar öfkelendiklerinde söylediklerini çoğu zaman kastetmez. Derin bir nefes alın ve dürtüsel davranmayın!

ONLARIN VARLIĞINI TAKDİR EDİN

Kadınlar tuz gibidir; varlıkları her zaman hissedilmeyebilir, ama yoklukları her şeyi tatsızlaştırır!

KORKU VE SAYGI

Kadınlar karmaşık yaratıklardır; onların gücünden korkun ve saygı gösterin!

DUYGUSAL İFADE

Kadınlar güzel ağlayıp ağlamadıklarını kontrol etmek için aynanın karşısında ağlayabilirler; bu onların duygularını ifade etme yoludur!

Kadınlar harikadır ve onları anlamak hayat boyu süren bir yolculuktur!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2013'te Norveç'te, bir çocuk metal dedektörüyle bir hobi olarak arama yaparken Viking dönemine ait bir hazine buldu.

Altın ve gümüş parçalardan oluşan bu hazine, tarihin en değerli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edildi.

Çocuk, Norveç yasalarına göre keşif ödülü aldı ve zengin oldu.



GÜLÜ YORUM

@avharveyspecter Üniversitedeki ev arkadaşım depresyona girince, kendini yemek yapmaya adıyordu. Bütün ev sevgilisiyle kavga etsin diye bekliyorduk.

Evlenme teklif etmeyi düşündüğü kız terk etti çocuğu, biz tepsi kebabı yedik...



TESPİTLİ YORUM

@simerazzi Bu kadar çok "tarihe tanıklık etmek" zorunda değildik ya.

Biraz da bizden sonraki nesiller şok yaşasaydı bazı konularda.

ÇOK ÜSTÜMÜZE GELİNDİ...



ALKIŞLI YORUM

Cuma günü dayım mesaj atıyor, "Yeğenim cuman mübarek olsun" diye.

Günün yoğunluğundan cevap veremiyorum, unutup gidiyorum...

Ertesi gün iyice sinirlenmiş olacak ki ikinci mesaj geliyor:

"Eşoğlu eşek, cumartesin mübarek olsun!"