"Sen bilirsin." Açık tehdit. Düşünme bile.

(Çeviri: Yaparsan sonuçlarına katlanırsın.)

"Boş ver ya..." Konu asla kapanmamıştır.

Sadece seni test ediyoruz.

(Çeviri: Üç gün sonra kavga çıkacak.)

Göz göze gelip aynı anda kaş kaldırma:

O ortamda bir gariplik var. Muhtemelen biri rezil oldu ama henüz kimse anlamadı.

(Çeviri: Ayol gördün mü olanı?)

"Aynı anda mesaj atma" protokolü:

Bir kız arkadaş ağlıyorsa, grup mesajına saniyelerle yarışan teselli cümleleri yağar.

(Çeviri: Kadın dayanışması eş zamanlı çalışır.)

"Şu kız iyi biri bence" deyip sessiz kalma:

Asla iyi biri değildir.

Cümle bir diplomasi örneğidir.

(Çeviri: O kızdan uzak dur.)

Tuvalete tek gitmeme yasası:

Yalnız tuvalete giden kadın, sistemden çıkarılır.

(Çeviri: Tuvalet = Acil durum karargâhı)

"O bluz sana çok yakışmış..." Eğer ciddi bir tonla söylenmiyorsa, içten içe felaket uyarısı olabilir.

(Çeviri: Kızım ne giymişsin öyle?!)

Biriyle aynı anda sevgilisini stalk'lama:

Ekran ikiye bölünür, parmaklar susmaz. İki telefon, tek beyin.

(Çeviri: FBI gibi çalışıyoruz.)

"Ben bir şey demedim." Dedi. Dedi ve sustu. Ama o şey içini kemiriyor şu anda.

(Çeviri: Sıradaki tartışmada patlamaya hazır.)

"Sence ben abartıyor muyum?" Hayır demek yasak. Her zaman 'Haklısın' cevabı beklenir.

(Çeviri: Bu bir sınavdır, erkeksen sus.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Tennessee'de bir polis memuru, şaka yapmak için meslektaşının devriye aracını gizlice aldı. Ancak diğer polis durumu gerçek zannedip telsizle destek istedi ve film sahnelerini aratmayan 15 dakikalık bir kovalamaca başladı.

Köşeye sıkışan "şüpheli" araçtan inen kişi, kovalamayı başlatan polisin kahve molalarındaki esprili meslektaşıydı.

Gerçeği fark ettiklerinde ise ikisi de bir süre ne yapacağını şaşırdı.

Sonuç: Aracı "çalan" polise 3 gün uzaklaştırma ve ilginç bir ceza verildi: "Zorunlu güldürülmeme cezası." Yani kimse ona espri yapamayacak, gülümseyemeyecek, özellikle "Patron arkandan geliyor" gibi şakalar kesinlikle yasaktı.



GÜLÜ YORUM

@doktorkafali Hastanın kulağında gıcırdama şikayeti vardı.

Otoskopla bakarken böcekle göz göze geldik, aklım çıktı...



ALKIŞLI YORUM

@fisnelekesi · Kardeşimin okuduğu lisenin Instagram'da itiraf sayfası açılmış.

Sayfa sahibi müdür çıkmış, bütün okul ağlıyor şu an...