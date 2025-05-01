Devlet hastanesinde cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti! Bakanlık açıklama yaptı

Bazı basın yayın organlarında ağır zihinsel ve bedensel engeli bulunan 9 yaşındaki bir çocuğun devlet hastanesinde cinsel istismara uğradığına yönelik haberler çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır.

Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz.

Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.