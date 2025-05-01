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Bella Hadid Filistinli hayranının gözyaşların elleriyle sildi

Filistin asıllı ABD’li dünyaca ünlü manken Bella Hadid, Filistinli bir hayranını teselli ettiği anlarla gündemde. Katıldığı bir etkinlikte Filistinli bir hayranıyla bir araya geldi. Genç, Hadid’e minnettarlığını dile getirirken ünlü manken ise ona sarıldı ve gözyaşlarını elleriyle sildi. Filistinli genç o anları "Ne kadar güzel ve samimi bir ruh" notuyla paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:44 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:59
Bella Hadid Filistinli hayranının gözyaşların elleriyle sildi

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İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına kariyerini riske atmak pahasına tepki gösteren dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li manken Bella Hadid, katıldığı bir etkinlikte Filistinli bir hayranıyla bir araya geldi.

Bella Hadid'e Filistinli hayranından gözyaşları içinde minnet

BELLA HADİD İLE FİLİSTİNLİ HAYRANI ARASINDA DUYGUSAL ANLAR

Filistinli genç, Hadid'e minnettar olduğunu söylerken duygusal anlar yaşandı.

Bella Hadid, Filistinli hayranını teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBella Hadid, Filistinli hayranını teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Genç hayranına sarılan Hadid, hayranını teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi.

Bella Hadid, Filistinli hayranını teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBella Hadid, Filistinli hayranını teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"GÖZYAŞLARIMI SİLDİ VE BANA SARILDI"

Filistinli genç o anları sosyal medya hesabında paylaştı ve "Geçen hafta Bella Hadid ile tanışma ayrıcalığına sahip oldum. Ona, Filistin ve halkımız için gösterdiği bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken çok duygulandım. Gözyaşlarımı sildi, bana sarıldı ve her zaman ışığa ulaşacağımızı söyledi. Ne kadar güzel ve samimi bir ruh" ifadelerini kullandı.

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