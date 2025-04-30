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Erkeklerin astrolojiyle imtihanı

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 30 Nisan 2025

"Ben burçlara inanmam ama..."
Cümlesiyle başlayıp, 45 dakika boyunca yükselen burcunu arayan adama dönüşmek.
"Yükselenim aslanmış, o yüzden özgüvenliyim."
3 kişiyle aynı anda konuşmaya çalışan özgüven değil, risktir.
"Merkür retrosuymuş, bu yüzden ona mesaj atmadım."
Gerçek sebep: Cesaret edemedin. Retro masum.
Kıza doğum saatini sormak için romantik zeka kasmak:
"Sen doğarken yıldızlar ne diyor acaba? (Tamam, saati yazdım.)"
"Benim Venüsüm Koç'ta, o yüzden ani aşık oluyorum."
Yani 3 gün konuşup sonra ghostlamanı mı açıklıyor bu?
Sadece flört ettiği kızın burcunu ezberleyip, kendi burcunu unutan adam:
"Sen ikizlerdin di mi?" "Yengeç'im." "...Yani duygusalsın, güzel."
Astrolojiye inanmıyorum deyip, flört uyumu testlerini gece 2'de yapanlar.
"Balık burcuymuşum, o yüzden melankoliğim." Abi seni terk etti, yıldız değil sebep.
Telefonunda burç uygulaması var ama en altta, görünmesin diye.
"Satürn döngüsüne girmişim, o yüzden böyleyim." Hayır, bu dönem işsizsin o yüzden öylesin.
Kız burcunu söyleyince hemen uyum tablosu açanlar:
"Terazi + Kova = %78 uyum. Hmm, olur bu iş."
Burçlar hakkında hiçbir şey bilmeyip sadece "Yay burcuyum, çok özgür ruhluyum" diyerek her şeyi mazur görenler.
"Burcum Boğa olduğu için yemek yemeyi seviyorum." Yani ayda 9 kere dürüm söylemenin nedeni yıldızlar?
Kızdan etkilenince:
"Aa sen de mi kova?
Benim eski sevgilim de kovaydı."
(Yalancı alarmı çalıyor.) "Abi senin Ay burcun ne?" diye sorup, kendisininkini bile bilmeyenler.
Ama cool durduğunu sanıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Amerikalı milyoner Leona Helmsley, öldükten sonra 12 milyon dolarlık mirasını köpeği Trouble'a bırakmıştı.
Ancak, mahkeme bu miktarı aşırı bularak 2 milyona indirdi.
Köpek, lüks bir yaşam sürdü, özel şef ve koruma vardı.
Helmsley'nin vasiyetinde köpeğin cesedi de ailesinin mezarına gömülmesi istenmişti, ancak yasalar gereği bu gerçekleşmedi.

TESPİTLİ YORUM
@ohmymw Kardeşim: Abla bugün noldu biliyo musun Ben:
Kardeşim:
(Anlatır ) Ben:
Kardeşim:
(Anlattığına kendi güler) Ben:
Kardeşim:
( gider )

GÜLÜ YORUM
@vaaagus Hoca tıp birinci sınıfları vizite çağırmış. Biz konuşuyoruz hastaya şu olmuş bu olmuş şunu verelim mi hocam diye.
Çocukların biri sordu ne olmuş hocam anlamadık diye.
Hoca dedi ki uf olmuş

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