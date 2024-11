BİR kadın öfkelendiğinde, söylediklerinin yarısından fazlasını kastetmiyordur.

Mümkünse onu sakinleştirmek için her zaman sarılın.

BİR kadın için en zor zaman, gerçekten sevdiği adamdan uzak kaldığı zamandır.

Sıkıntıya düşebilir.

BİR kadının bir erkeğe güvenmesi zaman alır, fikrini değiştirdiğinde bunu başarması zordur, ancak hata yaparsanız, bunu unutabilirsiniz.

KADIN öyle bir okuldur ki, asla mezun olamazsın.

ONUNLA olan evlilik belgeniz bir "Sürücü Belgesi" değil, sadece bir "Öğrenci İzni"dir. Onu etkilemeye devam edin.

ŞİMDİ çok acı olabilir ve daha sonra çok tatlı bir melek olabilir, hepsi senin yaklaşımında yatar. Evet, ona her zaman doğru davran.

BİR kadın hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz, acı veren şeyleri daha çok hatırlar, onu incitmekten kaçının.

Olumsuz sözlerden kaçının ve onu her zaman onaylayın.

BİR kadın oldukça ketum olabilir. Çoğu zaman erkeklere karşı zor olduklarında, dolaplarına gider ve arkadaşlarına ağlarlar. Kadınınızı en iyi arkadaşınız yapın.

TÜM kadınlar yalvarılmayı sever. Erkekler bunu sıklıkla kaçırır. Evet lütfen onlara bebekler gibi davranın, bazen tek istedikleri budur.

HER kadının tuz gibi kendine has bir karakteri vardır, varlıkları fark edilmeyebilir ama yoklukları her şeyi tatsızlaştırır.

EĞER sizi seviyorsa, sizin mutlu olmanız için istediğiniz her şeyi yapabilir, bu yüzden onu asla sizi sevmeye zorlamayın.

EĞER ona bakmazsan, o sana bakacak birini bulacaktır.

Onlar her zaman oradadır, sadece o seni seçmiştir.

BİR kadın sizi gerçekten seviyorsa, sizden para istemekten bile çekinecektir, ancak bir beyefendi olarak sizden istenmesini beklemeyin ve özellikle sizi seviyorsa gereksiz yere harcamak için sizi asla terk edemez. Onları özel yapan şey budur

HAYATINIZDA iyi bir kadın varsa, onu hafife almayın.

Onlar pahalı mücevherlerdir.

Onlara zarar vermeyin, çünkü dışarıda onun gibi birine sahip olmak isteyen birçok kişi var.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir adam, eski bir bilgisayar hard diskini çöpe attı. Daha sonra hatırladığına göre bu hard disk, o yıllarda çok düşük değerdeyken aldığı ancak yıllar sonra milyon dolar değere ulaşan Bitcoin'lerini içeriyordu. Hard diski bulabilmek için çöp alanını araştırmaya izin istedi ama yetkililer izin vermedi. Adam, Bitcoin'lerin kaybolduğu bu kazadan dolayı Bitcoin dünyasında ünlendi.

TESPİTLİ YORUM

@dilajum Şu tariflere artık 'aldığı kadar un' yazmayın, ne kadar alıyor söyle işte neyi gizliyorsun...

GülüYorum

@arapferit Abinin biri oğluna hediye ayakkabı almış, değiştirmeye gelmişler.

Abinin aldığı ayakkabı 36 numara, çocuğun ayak 40 numara. Abi çocuğu 1. Sezon 2. Bölüm'de bırakmış.

Fıkra

Adam televizyon seyrederken evin hanımı örgü örmektedir.

- Duydun mu, hanım! Evinde ceyranı olmayan dünyada nice insanlar varmış.

- Aa! Duvarlarına bir priz bile takamıyorlarsa biz ne yapalım, canım.