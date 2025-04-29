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'TİP'ik tornistan! Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'a "Kurum'a nasıl teşekkür edersin" linci: Önce özür diledi sonra çark etti

TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ettiği için linç yedi. Karaçay, "Görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum. Bu tür konularla gündeme gelmekten dolayı duyduğum üzüntünün tarifi bulunmuyor" diyerek hem özür diledi hem de çark etti. Mahalle baskısıyla yapılan "TİP"ik tornistan tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:43
’TİP’ik tornistan! Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’a Kurum’a nasıl teşekkür edersin linci: Önce özür diledi sonra çark etti

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TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum'un "İyi mi her şey?" sorusuna Karaçay "Sayenizde daha güzel olacak. Teşekkür etmek için size geldim" şeklinde yanıt verdi.

TİP'li başkandan Bakan Kurum'a teşekkür


"HÜKÜMET MİLLETİN TAPULU ARAZİLERİNİ GASBEDİYOR" PROVOKASYONU ÇÖKTÜ!

Bu görüşme, muhalefetin "Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" provokasyonunu da boşa çıkardı.

Samandağ’da yıkım tartışması sürerken TİP’li Samandağ Belediye Başkanı’nın, Murat Kurum’u Bakanlıkta ziyaret ettiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Samandağ’da yıkım tartışması sürerken TİP’li Samandağ Belediye Başkanı’nın, Murat Kurum’u Bakanlıkta ziyaret ettiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

ÖYLE BİR LİNÇ YEDİ Kİ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan TİP'li Karaçay'ın Bakan Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulunması sonrası kendi mahallesi tarafından öyle bir linç yedi ki apar topar özür mesajı paylaşmak zorunda kaldı.

Emrah Karaçay "Görüşmenin biçiminin birçok dostumuz gibi Samandağlı hemşehrilerimizi de rahatsız ettiğini fark etmiş bulunuyorum. Samandağ halkının, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarımın ve tüm Türkiye'den dostlarımızın iradesine gölge düşürmek niyetim asla olmamakla beraber kameralara yansıyan kısıtlı görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum" sözleriyle çark etti.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'a ʺKurum'a nasıl teşekkür edersinʺ linci: Önce özür diledi sonra çark ettiSamandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'a ʺKurum'a nasıl teşekkür edersinʺ linci: Önce özür diledi sonra çark etti



MAHALLE BASKISIYLA TORNİSTAN

Mahalle baskısıyla tornistan yapan Karaçay, "Bir yıldır bir belediye binamız bile olmadan yıkık bir kenti ayağa kaldırmaya ve ona hizmet vermeye çalışan Samandağ Belediyesi emekçilerinin ve gönüllülerinin insanüstü emeği ve özverisi yerine bu tür konularla gündeme gelmekten dolayı duyduğum üzüntünün tarifi bulunmuyor" dedi.

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"Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" provokasyonu çöktü! TİP'li Samandağ Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti