Papalık belirleme sürecinde Konklav ne demek? Konklav toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Konklav, Katolik Kilisesi'nde yeni papa seçimi için yapılan gizli ve kapalı toplantıya verilen isimdir. Papa'nın ölümünün ardından, yeni liderin belirlenmesi amacıyla kardinaller, Vatikan'da toplanarak konklav sürecini başlatır. Konklav terimi, yalnızca papalık seçimi ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda farklı organizasyonlar ve siyasi yapılar tarafından da benzer yöntemlerle uygulanabilir. Bu toplantı, dünyanın en önemli karar alma süreçlerinden biri olarak kabul edilir. Peki konklav toplantısı nasıl yapılır ve yeni papa seçimi süreci nasıl olur? İşte konuya dair bilgiler…